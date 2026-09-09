Последствия обстрела Днепра 9 сентября: есть разрушения и раненые

Последствия атаки в Днепропетровской области. Фото: ГСЧС

В результате российского удара по Днепру 9 сентября пострадали три человека, в том числе 15-летний подросток. Вследствие вражеских ударов были повреждены многоэтажное здание, склады и более десятка частных домов. Всего оккупанты более 20 раз наносили удары беспилотниками по четырём районам Днепропетровской области.

Об этом сообщили в пресс-службе Днепропетровской ОГА, передает Новини.LIVE.

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Последствия обстрелов Днепра и области 9 сентября

По состоянию на 07:30 стало известно, что российские войска более 20 раз атаковали регион, используя беспилотные летательные аппараты. Под прицелом вражеских дронов оказались сразу четыре района области.

Поврежденный частный дом. Фото: Днепропетровская ОГА

Наиболее тяжелые последствия зафиксированы непосредственно в Днепре, где ранения получили трое местных жителей. В стационарной медицинской помощи нуждались 51-летний мужчина и 52-летняя женщина. Сейчас они госпитализированы в больницу, состояние пациентов медики оценивают как средней тяжести.

Пострадавшие. Фото: Днепропетровская ОГА

Среди пострадавших оказался также 15-летний юноша. Подросток находился в доме, который был сильно поврежден в результате удара, однако госпитализации он не нуждался и от нее отказался.

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Разрушения в доме. Фото: Днепропетровская ОГА

Вражеские беспилотники повредили как минимум один многоэтажный дом в Днепре и более десяти частных домов. Кроме того, серьезный ущерб нанесен местному складу строительных материалов.

Неспокойно было и в других частях региона. На территории Никопольского района под вражеским огнем оказались Томаковская и Марганецкая общины, а также сам Никополь.

Там были повреждены многоквартирный дом, автомобили горожан и местное предприятие. В Криворожском районе российские беспилотники нанесли удар по Зеленодольской общине, где зафиксировано разрушение инфраструктурных объектов. В то же время в районном центре Синельниковского района в результате авиаударов пострадало ещё одно предприятие.

Новини.LIVE сообщали, что взрывы в Днепре и области раздавались в ночь на 9 сентября. Тогда в ОГА сообщили, что возникли масштабные пожары и есть пострадавшие.

В начале августа российский удар по Днепру полностью уничтожил гуманитарный склад Всемирной организации здравоохранения. На объекте хранились запасы лекарств и медицинских материалов, предназначенные для больниц в прифронтовых районах.