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Главная Новости дня Россия нанесла удар по ТРЦ в Павлограде: есть погибшие и раненые

Россия нанесла удар по ТРЦ в Павлограде: есть погибшие и раненые

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10 сентября 2026 17:19
Россия нанесла удар по ТРЦ в Павлограде: двое погибших и 18 раненых
Спасатели устраняют последствия российского обстрела Павлограда 10 сентября. Фото: ГСЧС

Российские оккупанты в четверг, 10 сентября, атаковали Павлоград в Днепропетровской области. В результате обстрела есть погибшие и раненые. Удары противника привели к масштабным пожарам. Известно об обстреле торгово-развлекательного центра.

Об этом сообщили глава Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа и глава МВД Иван Выговский, передает Новини.LIVE.

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Российский обстрел Павлограда 10 сентября

"Два человека погибли, по меньшей мере восемнадцать получили ранения в результате атаки россиян на Павлоград", — отметил Ганжа.

Російський обстріл Павлограда 10 вересня
Последствия российского обстрела Павлограда 10 сентября. Фото: кадр из видео

В результате российского удара горят автомобили, торговые павильоны и магазин.

Удар РФ по Павлограді 10 вересня
Российский удар по Павлограду 10 сентября. Фото: ГСЧС

Выговский сообщил, что под ударом России оказался ТРЦ в центре Павлограда. Атака произошла в середине дня, когда на улицах было много людей.

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На месте обстрела работают спасатели и полицейские.

Атака Росії на Павлоград 10 вересня
Ликвидация последствий российского обстрела Павлограда. Фото: ГСЧС
Російський удар по ТРЦ у Павлограді 10 вересня
Обстрел Павлограда 10 сентября. Фото: ГСЧС

Реагирование на удары

"Вопросы реагирования на такие террористические удары и защиты гражданского населения мы обсудили во время расширенного совещания в Днепре. В ней приняли участие глава ОВА Александр Ганжа, представители всех структур Сил безопасности и обороны области, народные депутаты, руководители подразделений системы МВД", — рассказал Выговский.

Нарада в Дніпрі
Расширенное совещание в Днепре. Фото: t.me/I_Vyhivskyi

По словам министра, с начала этого года РФ нанесла по Днепропетровской области более 18 тысяч ударов. Преимущественно речь идет об атаках БпЛА. В последнее время противник усилил удары по продовольственным складам, жилым кварталам, поездам, ТРЦ.

Іваг Вигівський
Глава МВД Иван Выговский. Фото: t.me/I_Vyhivskyi

"В ходе совещания также обсудили вопросы усиления взаимодействия, защиты важных социальных объектов, реагирования в осенне-зимний период. Решения и соответствующие поручения приняты", — добавил Выговский.

Как писали Новини.LIVE, в ночь на 10 сентября российские оккупанты атаковали Хмельницкий. В частности, обломки упали и загорелись на территории рынка. Когда на место обстрела прибыли специалисты ГСЧС, произошла повторная детонация, в результате чего четверо спасателей получили ранения.

Кроме того, ночью Россия атаковала Кривой Рог. Под ударом противника оказался жилой сектор. В результате обстрела люди получили ранения.

война Днепропетровская область обстрелы Россия Павлоград
Аркадий Пастула - Редактор ленты новостей
Автор:
Аркадий Пастула

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