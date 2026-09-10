Россия сбросила шесть авиабомб на Краматорск: 22 раненых, среди них младенец

Последствия российского обстрела Краматорска 10 сентября. Фото: ГСЧС

Российские оккупанты в четверг, 10 сентября, атаковали Краматорск в Донецкой области. Враг сбросил шесть авиабомб на город. В результате обстрела ранения получили 22 человека, в том числе младенец.

Об этом сообщила пресс-служба МВД Украины, передает Новини.LIVE.

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Российский обстрел Краматорска 10 сентября

В результате атаки РФ повреждены три частных и 14 многоквартирных домов, а также другие объекты гражданской инфраструктуры.

Российский обстрел Краматорска 10 сентября. Фото: ГСЧС

"На месте одного из попаданий спасатели обследовали поврежденные дома. Взрывная волна деформировала входные двери в квартиры, в которых оказались заблокированные люди", — говорится в сообщении.

Помощь людям, у которых деформировались двери в квартиры. Фото: ГСЧС

Пострадавшие получили всю необходимую помощь от спасателей.

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Пост МВД. Фото: скриншот

Как писали Новини.LIVE, 10 сентября российские оккупанты атаковали Павлоград в Днепропетровской области, в результате чего есть погибшие и раненые. Противник нанес удар по ТРЦ.

А в ночь на 10 сентября Россия нанесла удар по Хмельницкому. Обломки БпЛА упали и загорелись на территории рынка. Кроме того, произошла повторная детонация.