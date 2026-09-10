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Главная Новости дня Зеленский: мы решим вопрос с реактивными дронами, нужно время

Зеленский: мы решим вопрос с реактивными дронами, нужно время

Ua ru
10 сентября 2026 21:31
Зеленский: мы решим вопрос с реактивными дронами, нужно время
Владимир Зеленский. Фото: REUTERS/Ahmed Zakot

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина сможет сбивать реактивные дроны типа Shahed, но для этого необходима поддержка со стороны партнеров. По его словам, в настоящее время более 60 компаний уже разрабатывают соответствующие решения.

Об этом Владимир Зеленский заявил на пресс-конференции в Канаде, передает Новини.LIVE.

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Противодействие реактивным дронам

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Автор:
Аркадий Пастула

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