Зеленский: мы решим вопрос с реактивными дронами, нужно время
Ua ru
10 сентября 2026 21:31
Владимир Зеленский. Фото: REUTERS/Ahmed Zakot
Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина сможет сбивать реактивные дроны типа Shahed, но для этого необходима поддержка со стороны партнеров. По его словам, в настоящее время более 60 компаний уже разрабатывают соответствующие решения.
Об этом Владимир Зеленский заявил на пресс-конференции в Канаде, передает Новини.LIVE.
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Противодействие реактивным дронам
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