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Главная Новости дня В Павлограде растет число жертв, среди них есть дети: объявлен День траура

В Павлограде растет число жертв, среди них есть дети: объявлен День траура

Ua ru
10 сентября 2026 21:20
Нападение на Павлоград: число погибших возросло, 11 сентября объявлено днем траура
Результат российской атаки на Павлоград. Фото: Днепропетровская областная военная администрация

Число погибших в результате российской атаки беспилотниками на Павлоград возросло с четырех до пяти человек, а количество раненых до 67. Также в связи с трагедией 11 сентября в городе объявили День траура.

Среди десятков пострадавших — семеро детей в возрасте от четырех до 17 лет, сообщил портал Новини.LIVE со ссылкой на главу Днепропетровской областной военной администрации Сергея Лысака и Павлоградский городской совет.

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Атака на Павлоград
Автомобиль после атаки на Павлоград. Фото: Днепропетровская областная военная администрация

В Павлограде выросло число погибших и раненых

По последним данным, в результате российской атаки на Павлоград погибли пять человек. Еще 67 человек получили ранения, среди них четверо мальчиков в возрасте 13, 14, 15 и 17 лет, две четырехлетние девочки и 11-летняя девочка. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

По словам Лысака, российские беспилотники уничтожили магазины, торговые павильоны и автомобили. Около 90% поврежденных объектов составляет коммерческая недвижимость, а часть центральной улицы города фактически превратилась в руины.

Атака на Павлоград
Детская площадка после атаки на Павлоград. Фото: Днепропетровская областная военная администрация

В Павлоградском городском совете сообщили, что 11 сентября объявлен Днём траура по погибшим в результате российской атаки. В общине приспустят государственные флаги и рекомендуют отменить развлекательные мероприятия.

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Всего в Днепропетровской области жертвами российских ударов стали семь человек. Помимо пяти погибших в Павлограде, еще двое человек погибли в Днепре, где пострадали пять человек, среди них — шестилетняя девочка.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал о реакции Владимира Зеленского на российские удары по Павлограду и Краматорску. Президент подчеркнул необходимость усиления защиты украинского неба и анонсировал дополнительные пакеты оборонной поддержки.

Также Новини.LIVE писал о последствиях российского удара дронами по торговому центру в Павлограде. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по факту военного преступления.

дети обстрелы война в Украине Павлоград пострадавшие
Леонид Ужва - Редактор новостей
Автор:
Леонид Ужва

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