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Головна Новини дня У Павлограді зростає кількість жертв, є діти: оголошено День жалоби

У Павлограді зростає кількість жертв, є діти: оголошено День жалоби

Ua ru
10 вересня 2026 21:20
Атака на Павлоград: кількість загиблих зросла, 11 вересня оголосили Днем жалоби
Результат російської атаки на Павлоград. Фото: Дніпропетровська обласна військова адміністрація

Кількість загиблих унаслідок російської атаки безпілотниками на Павлоград зросла з чотирьох до п'яти людей, а кількість поранених до 67. Також через трагедію 11 вересня у місті оголосили День жалоби.

Серед десятків постраждалих є семеро дітей віком від чотирьох до 17 років, повідомив портал Новини.LIVE із посиланням на голову Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергія Лисака та Павлоградську міську раду.

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Атака на Павлоград
Автомобіль після атаки на Павлоград. Фото: Дніпропетровська обласна військова адміністрація

У Павлограді зросла кількість загиблих і поранених

За останніми даними, внаслідок російської атаки на Павлоград загинули п'ятеро людей. Ще 67 осіб дістали поранення, серед них четверо хлопців віком 13, 14, 15 і 17 років, дві чотирирічні дівчинки та 11-річна дівчинка. Усім постраждалим надають необхідну медичну допомогу.

За словами Лисака, російські безпілотники знищили магазини, торговельні павільйони та автомобілі. Близько 90% пошкоджених об'єктів становить комерційна нерухомість, а частина центральної вулиці міста фактично перетворилася на руїни.

Атака на Павлоград
Дитячий майданчик після атаки на Павлоград. Фото: Дніпропетровська обласна військова адміністрація

У Павлоградській міській раді повідомили, що 11 вересня оголошено Днем жалоби за загиблими внаслідок російської атаки. У громаді приспустять державні прапори та рекомендують скасувати розважальні заходи.

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Загалом у Дніпропетровській області жертвами російських ударів стали семеро людей. Окрім п'яти загиблих у Павлограді, ще двоє людей загинули у Дніпрі, де постраждали п'ятеро осіб, серед них — шестирічна дівчинка.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв про реакцію Володимира Зеленського на російські удари по Павлограду та Краматорську. Президент наголосив на необхідності посилення захисту українського неба та анонсував додаткові пакети оборонної підтримки.

Також Новини.LIVE писав про наслідки російського удару дронами по торговельному центру в Павлограді. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом воєнного злочину.

діти обстріли війна в Україні Павлоград постраждалі
Леонід Ужва - Редактор новин
Автор:
Леонід Ужва

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