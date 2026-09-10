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Головна Новини дня Удар по Павлограду: кількість загиблих та поранених зросла, серед жертв діти

Удар по Павлограду: кількість загиблих та поранених зросла, серед жертв діти

Ua ru
10 вересня 2026 18:59
Удар по Павлограду: кількість загиблих та поранених зросла, серед жертв діти
Наслідки удару по Павлограду. Фото: Офіс Генпрокурора

Кількість жертв внаслідок денного обстрілу середмістя Павлограда зросла до чотирьох загиблих, серед яких є дитина, та 61 поранених громадян. Очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа та правоохоронці заявили, що серед постраждалих від вибухів цивільних мешканців зафіксовано велику кількість дітей. Кількість жертв може збільшитися, продовжуються рятувальні роботи.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на заяви Офіса Генпрокуратури та керівника ОВА Олександра Ганжі.

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Теракт в ТРЦ

Російські війська завдали удару по місту близько 16:25, застосувавши безпілотні літальні апарати для атаки на місцевий ТРЦ, де перебувало багато мирних жителів.

Удар по Павлограду: кількість загиблих та поранених зросла, серед жертв діти - фото 1
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Лікарі роблять усе можливе для порятунку постраждалих, серед яких підлітки.

"Чотири людини загинули, понад 60 дістали поранень. Серед поранених щонайменше троє дітей. Це хлопці 13, 14 і 15 років. Такі трагічні наслідки атаки росіян на Павлоград. Усі поранені зараз у лікарні", — повідомив Олександр Ганжа.

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На місці знищеного ТРЦ у центрі міста наразі працюють слідчо-оперативні групи. Правоохоронці зазначають, що збір інформації триває безперервно, оскільки через масштабні руйнування ТРЦ цифри постраждалих можуть оновлюватися.

Удар по Павлограду: кількість загиблих та поранених зросла, серед жертв діти - фото 2
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"За процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури розпочато кримінальне провадження за фактом вчинення воєнного злочину за ст. 438 КК України", — зазначили у Офісі Генпрокуратури.

Як писали Новини.LIVE раніше, протягом вечора та ночі російські війська 20 разів обстріляли Дніпропетровську область. У Кривому Розі поранення отримали п’ятеро людей, ще троє постраждали на Нікопольщині. 

Такрд ми повідомляли, що в ніч на 10 вересня, у Кривому Розі пошкоджена будівля Суспільного. В будівлі вибито 50 вікон, понівечено стелю, меблі, міжкімнатні двері. На щастя, постраждалих серед працівників телеканалу немає.

обстріли ТРЦ загибель Павлоград руйнування
Олександр Шорохов - Редактор
Автор:
Олександр Шорохов

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