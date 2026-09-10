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Головна Новини дня У Кривому Розі через удар РФ пошкоджена будівля Суспільного

У Кривому Розі через удар РФ пошкоджена будівля Суспільного

Ua ru
10 вересня 2026 12:27
Кривий Ріг: через удар РФ пошкоджена будівля Суспільного
Вибиті вікна внаслідок атаки РФ. Фото: Суспільне Дніпро

У Кривому Розі внаслідок нічного удару РФ в ніч проти 10 вересня пошкоджена будівля Суспільного мовника, де працює кореспондентський пункт Суспільне Дніпро. У приміщенні вибито понад 50 вікон, понівечено стелю та меблі, пошкоджено міжкімнатні двері. Поранених серед працівників та охоронця немає, техніка вціліла.

Про це пише Суспільне Дніпро, передає Новини.LIVE.

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У будівлі Суспільного вибито понад 50 вікон

Унаслідок російського удару по Кривому Рогу пошкоджена будівля Суспільного мовника. У ній розташований кореспондентський пункт Суспільне Дніпро. Удар пошкодив понад 50 вікон. Крім того, у приміщенні понівечені меблі, стеля та міжкімнатні двері.

Наразі працівники проводять дообстеження будівлі та фіксують наслідки атаки. Пошкодження фотографують для подальшої оцінки стану приміщення.

Поранених немає, техніка вціліла

Адміністраторка кореспондентського пункту Суспільного у Кривому Розі Ірина повідомила, що під час удару люди в приміщенні не постраждали.

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"Вибиті майже всі вікна, пошкоджені міжкімнатні двері. Поранених, слава Богу, немає, бо це вночі було. З охоронцем теж все добре", — розповіла вона.

Працівники продовжують фіксувати наслідки атаки. Водночас техніка Суспільного не постраждала, оскільки перебувала в кабінетах, які не зазнали пошкоджень.

"Вся техніка теж вціліла, вона якраз перебувала в кабінетах, які не постраждали", — зазначила адміністраторка.

У Кривому Розі через удар РФ пошкоджена будівля Суспільного - фото 1
Пошкодження в будівлі Суспільного. Фото: Суспільне Дніпро
У Кривому Розі через удар РФ пошкоджена будівля Суспільного - фото 2
Руйнування. Фото: Суспільне Дніпро
У Кривому Розі через удар РФ пошкоджена будівля Суспільного - фото 3
Вибиті вікна. Фото: Суспільне Дніпро

Новини.LIVE писали, що голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул повідомив, що в ніч проти 10 вересня РФ атакувала Дніпропетровщину. Унаслідок удару постраждав житловий сектор. Є поранені, яких доправили до лікарні, де медики надають їм необхідну допомогу.

Новини.LIVE інформували, що за інформацією ДСНС, у Дніпропетровській області, протягом вечора та ночі 10 вересня російські війська понад 20 разів атакували три райони регіону. У Кривому Розі внаслідок обстрілів постраждали п’ятеро людей, ще троє — на Нікопольщині. Одну жінку евакуювали з місця атаки та госпіталізували.

Кривий Ріг Дніпропетровська область війна в Україні атака суспільне
Штін Уляна - Редактор стрічки новин
Автор:
Штін Уляна

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