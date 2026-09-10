Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Політика Колонки Відео
КомпаніїІнвестиціїСвіт туризмуМодаРинок праціЄвробаченняГрядкаКультРинок нерухомостіВійськова економікаШтабШоу-бізнес --ТехноМентальне здоровяЕкономіка 2024FashionФінансистГороскопНацвідбірПередоваМандриПризовЕкономістАвтоТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаСпортОлімпіадаПсихологіяЖиттяДім та городПутівникСмакРецептиТранспортКіно та серіалиLifeМетеоМобілізаціяСаморозвитокСтильГроші ЗСУНерухомістьЕксклюзивКиївМедцентрХронікиВійськоПромоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівГламурЧС-2026ЕкономікаЗдоров'я +УкраїнаТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITХарківОдесаКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Київ
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Одеса
Політика
Промо
Свята
Смак
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Харків
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня РФ вдарила по Дніпру: пошкоджене підприємство харчової промисловості

РФ вдарила по Дніпру: пошкоджене підприємство харчової промисловості

Ua ru
10 вересня 2026 10:42
Атака РФ на Дніпро: пошкоджене підприємство, виникла пожежа
Ліквідація наслідків атаки. Фото: ДСНС Дніпропетровщини

Російські війська завдали удару по Дніпру. Внаслідок ворожої атаки у місті виникла пожежа, також було пошкоджене підприємство харчової промисловості. За попередньою інформацією, внаслідок обстрілу на підприємстві зафіксували пошкодження.

Про це повідомив голова Дніпровської ОВА Олександр Ганжа, передає Новини.LIVE.

Реклама

У Дніпрі пошкоджене підприємство харчової промисловості

Дані про масштаби руйнувань наразі уточнюються. На місці події виникла пожежа. Відповідні служби працюють над ліквідацією наслідків російської атаки. Попередньо, внаслідок удару по Дніпру люди не постраждали. 

РФ вдарила по Дніпру: пошкоджене підприємство харчової промисловості - фото 1
Повідомлення Олександра Ганжи. Фото: скриншот

Також, за даними ДСНС Дніпропетровщини, впродовж вечора та ночі російські війська понад 20 разів атакували три райони Дніпропетровщини. У Кривому Розі постраждали п’ятеро людей, на Нікопольщині — троє, одну жінку евакуювали та доправили до лікарні.

Внаслідок ударів пошкоджені житлові будинки, багатоповерхівка, автомобілі та заклад освіти, а на Синельниківщині виникли пожежі, які рятувальники ліквідували.

Читайте також:

Як повідомляли Новини.LIVE, 9 вересня російські війська понад 20 разів атакували безпілотниками чотири райони Дніпропетровщини. Внаслідок ударів по Дніпру постраждали троє людей, серед них 15-річний підліток, а також пошкоджені багатоповерхівка, склади та понад десять приватних будинків.

Як повідомляли Новини.LIVE, у ніч проти 5 вересня у Дніпрі та Кам’янському Дніпропетровської області пролунали вибухи. Російські війська атакували міста балістичними ракетами.

Дніпро Дніпропетровська область війна в Україні Дніпропетровська ОВА ДСНС атака Росії на Україну
Литвин Вікторія - редактор стрічки новин
Автор:
Литвин Вікторія

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації