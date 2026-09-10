Атака РФ на Дніпро: пошкоджене підприємство, виникла пожежа

Ліквідація наслідків атаки. Фото: ДСНС Дніпропетровщини

Російські війська завдали удару по Дніпру. Внаслідок ворожої атаки у місті виникла пожежа, також було пошкоджене підприємство харчової промисловості. За попередньою інформацією, внаслідок обстрілу на підприємстві зафіксували пошкодження.

Про це повідомив голова Дніпровської ОВА Олександр Ганжа, передає Новини.LIVE.

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У Дніпрі пошкоджене підприємство харчової промисловості

Дані про масштаби руйнувань наразі уточнюються. На місці події виникла пожежа. Відповідні служби працюють над ліквідацією наслідків російської атаки. Попередньо, внаслідок удару по Дніпру люди не постраждали.

Повідомлення Олександра Ганжи. Фото: скриншот

Також, за даними ДСНС Дніпропетровщини, впродовж вечора та ночі російські війська понад 20 разів атакували три райони Дніпропетровщини. У Кривому Розі постраждали п’ятеро людей, на Нікопольщині — троє, одну жінку евакуювали та доправили до лікарні.

Внаслідок ударів пошкоджені житлові будинки, багатоповерхівка, автомобілі та заклад освіти, а на Синельниківщині виникли пожежі, які рятувальники ліквідували.

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Як повідомляли Новини.LIVE, 9 вересня російські війська понад 20 разів атакували безпілотниками чотири райони Дніпропетровщини. Внаслідок ударів по Дніпру постраждали троє людей, серед них 15-річний підліток, а також пошкоджені багатоповерхівка, склади та понад десять приватних будинків.

Як повідомляли Новини.LIVE, у ніч проти 5 вересня у Дніпрі та Кам’янському Дніпропетровської області пролунали вибухи. Російські війська атакували міста балістичними ракетами.