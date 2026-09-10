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Главная Новости дня РФ ударила по Днепру: повреждено предприятие пищевой промышленности

РФ ударила по Днепру: повреждено предприятие пищевой промышленности

Ua ru
10 сентября 2026 10:42
Атака РФ на Днепр: повреждено предприятие, возник пожар
Устранение последствий атаки. Фото: ГСЧС Днепропетровской области

Российские войска нанесли удар по Днепру. В результате вражеской атаки в городе возник пожар, также было повреждено предприятие пищевой промышленности. По предварительной информации, в результате обстрела на предприятии зафиксированы повреждения.

Об этом сообщил глава Днепровской ОВА Александр Ганжа, передает Новини.LIVE.

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В Днепре повреждено предприятие пищевой промышленности

Данные о масштабах разрушений в настоящее время уточняются. На месте происшествия возник пожар. Соответствующие службы работают над ликвидацией последствий российского удара. Предварительно, в результате удара по Днепру люди не пострадали.

РФ ударила по Днепру: повреждено предприятие пищевой промышленности - фото 1
Сообщение Александра Ганжи. Фото: скриншот

Также, по данным ГСЧС Днепропетровской области, в течение вечера и ночи российские войска более 20 раз атаковали три района Днепропетровской области. В Кривом Роге пострадали пять человек, в Никопольском районе — трое, одну женщину эвакуировали и доставили в больницу.

В результате ударов повреждены жилые дома, многоэтажка, автомобили и учебное заведение, а в Синельниковском районе возникли пожары, которые спасатели ликвидировали.

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Как сообщали Новини.LIVE, 9 сентября российские войска более 20 раз атаковали беспилотниками четыре района Днепропетровской области. В результате ударов по Днепру пострадали три человека, среди них 15-летний подросток, а также были повреждены многоэтажное здание, склады и более десяти частных домов.

Как сообщали Новини.LIVE, в ночь на 5 сентября в Днепре и Каменском Днепропетровской области прогремели взрывы. Российские войска атаковали города баллистическими ракетами.

Днепр Днепропетровская область война в Украине Днепропетровская ОВА ГСЧС атака России на Украину
Литвин Виктория - редактор ленты новостей
Автор:
Литвин Виктория

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