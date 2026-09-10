Кривой Рог: в результате удара со стороны РФ повреждено здание «Суспильного»

Выбитые окна в результате атаки РФ. Фото: Суспильне Днепр

В Кривом Роге в результате ночного удара со стороны РФ в ночь на 10 сентября было повреждено здание Суспильного вещателя, где находится корреспондентский пункт Суспильне Днепр. В помещении выбито более 50 окон, повреждены потолок и мебель, повреждены межкомнатные двери. Пострадавших среди сотрудников и охранника нет, техника уцелела.

Об этом пишет Суспильне Днепр, передает Новини.LIVE.

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В здании Общественного телерадиовещателя выбито более 50 окон

В результате российского удара по Кривому Рогу повреждено здание общественного вещателя. В нем расположен корреспондентский пункт "Суспильне Днепр". Удар повредил более 50 окон. Кроме того, в помещении повреждены мебель, потолок и межкомнатные двери.

В настоящее время сотрудники проводят повторное обследование здания и фиксируют последствия атаки. Повреждения фотографируют для дальнейшей оценки состояния помещения.

Пострадавших нет, техника уцелела

Администратор корреспондентского пункта "Суспильне" в Кривом Роге Ирина сообщила, что во время удара люди в помещении не пострадали.

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"Выбиты почти все окна, повреждены межкомнатные двери. Раненых, слава Богу, нет, потому что это произошло ночью. С охранником тоже всё в порядке", — рассказала она.

Сотрудники продолжают фиксировать последствия атаки. При этом техника Суспильного не пострадала, поскольку находилась в кабинетах, которые не были повреждены.

"Вся техника тоже уцелела, она как раз находилась в кабинетах, которые не пострадали", — отметила администратор.

Повреждения в здании Суспильного. Фото: Суспильне Днепр

Разрушения. Фото: Суспильне Днепр

Выбитые окна. Фото: Суспильне Днепр

Новини.LIVE писали, что председатель Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул сообщил, что в ночь на 10 сентября РФ атаковала Днепропетровскую область. В результате удара пострадал жилой сектор. Есть раненые, которых доставили в больницу, где медики оказывают им необходимую помощь.

Новини.LIVE сообщали, что , по информации ГСЧС, в Днепропетровской области в течение вечера и ночи 10 сентября российские войска более 20 раз атаковали три района региона. В Кривом Роге в результате обстрелов пострадали пять человек, ещё трое — в Никопольском районе. Одну женщину эвакуировали с места обстрела и госпитализировали.