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Главная Новости дня Удар по Павлограду: количество погибших и раненых возросло, среди жертв дети

Удар по Павлограду: количество погибших и раненых возросло, среди жертв дети

Ua ru
10 сентября 2026 18:59
Удар по Павлограду: количество погибших и раненых возросло, среди жертв дети
Последствия удара по Павлограду. Фото: Офис Генпрокурора

Число жертв в результате дневного обстрела центра Павлограда возросло до четырех погибших, среди которых есть ребенок, и 61 раненых граждан. Глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа и правоохранители заявили, что среди пострадавших от взрывов гражданских жителей зафиксировано большое количество детей. Число жертв может увеличиться, продолжаются спасательные работы.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на заявления Офиса Генпрокуратуры и руководителя ОВА Александра Ганжи.

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Теракт в ТРЦ

Российские войска нанесли удар по городу около 16:25, применив беспилотные летательные аппараты для атаки на местный ТРЦ, где находились многие мирные жители.

Удар по Павлограду: количество погибших и раненых возросло, среди жертв дети - фото 1
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Врачи делают все возможное для спасения пострадавших, включая подростков.

"Четыре человека погибли, более 60 получили ранения. Среди раненых по меньшей мере трое детей. Это ребята 13, 14 и 15 лет . Таковы трагические последствия атаки россиян на Павлоград. Все ранены сейчас в больнице", — сообщил Александр Ганжа.

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На месте уничтоженного ТРЦ в центре города работают следственно-оперативные группы. Правоохранители отмечают, что сбор информации продолжается непрерывно, поскольку из-за масштабных разрушений ТРЦ цифры пострадавших могут обновляться.

Удар по Павлограду: количество погибших и раненых возросло, среди жертв дети - фото 2
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"При процессуальном руководстве Днепропетровской областной прокуратуры начато уголовное производство по факту совершения военного преступления по ст. 438 УК Украины", — отметили в Офисе Генпрокуратуры.

Как писали Новини.LIVE ранее, в течение вечера и ночи российские войска 20 раз обстреляли Днепропетровскую область. В Кривом Роге ранения получили пять человек, еще трое пострадали на Никопольщине.

Так мы сообщали, что в ночь на 10 сентября, в Кривом Роге повреждено здание Суспільного. В здании выбито 50 окон, изуродован потолок, мебель, межкомнатные двери. К счастью, пострадавших среди работников телеканала нет.

обстрелы ТРЦ гибель Павлоград разрушения
Александр Шорохов - Редактор
Автор:
Александр Шорохов

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