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Головна Новини дня Удар РФ по Павлограду та Краматорську: Зеленський відреагував

Удар РФ по Павлограду та Краматорську: Зеленський відреагував

Ua ru
10 вересня 2026 19:37
Зеленський відреагував на удари РФ по Павлограду та Краматорську: є загиблі й поранені
Володимир Зеленський. Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Президент України Володимир Зеленський відреагував на російські удари по Павлограду, Краматорську та іншим містам. Зокрема, наразі у Павлограді Дніпропетровської області відомо про чотирьох загиблих та 60 поранених.

Про це глава держави повідомив у соцмережах, передає Новини.LIVE.

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Зеленський відреагував на останні удари Росії по Україні

Російські загарбники у Павлограді убили дронами людей, які були поруч із торговельними центрами. Наразі відомо про чотирьох загиблих та 60 поранених. Усім травмованих надається допомога.

Крім того, десятки людей отримали поранення внаслідок російського обстрілу Краматорську. Ворог скинув бомби по житлових будинках.

Також під ударами були інші місті та громади Дніпропетровщини, Донеччини, Сумщини, Чернігівщини, Харківщини, а ввечері під атакою опинилися Дніпро та Київ.

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Зеленський наголосив, що Україна максимально працює з партнерами, аби вдалося дати захист громадянам від російського терору.

"Сьогодні будуть рішення про додаткові пакети підтримки для України, зокрема оборонної і зокрема для нашого захисту неба. Готуємо й додаткові пакети підтримки. Світ бачить, що робить Росія. І буде підтримка для України. Сто відсотків уваги зараз цьому — конкретне посилення нашого захисту, конкретне фінансування для оборони, конкретні можливості для виробників зброї, щоб захищати життя. Дякую всім, хто допомагає!" — додав глава держави.

Як писали Новини.LIVE, 10 вересня російські окупанти завдали удару по Павлограду, внаслідок чого є загиблі та поранені. Під ударом противника опинився ТРЦ.

Крім того, сьогодні Росія атакувала Краматорськ на Донеччині. Окупанти скинули шість авіабомб на місто, внаслідок чого поранення отримали 22 людини.

Володимир Зеленський війна Україна обстріли Краматорськ Павлоград
Аркадій Пастула - Редактор стічки новин
Автор:
Аркадій Пастула

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