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Главная Новости дня Удар РФ по Павлограду и Краматорску: Зеленский отреагировал

Удар РФ по Павлограду и Краматорску: Зеленский отреагировал

Ua ru
10 сентября 2026 19:37
Удар РФ по Павлограду и Краматорску: Зеленский отреагировал
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Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на российские удары по Павлограду, Краматорску и другим городам. В частности, на данный момент в Павлограде Днепропетровской области известно о четырех погибших и 60 раненых.

Об этом глава государства сообщил в соцсетях, передает Новини.LIVE.

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Зеленский отреагировал на последние удары России по Украине

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Автор:
Аркадий Пастула

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