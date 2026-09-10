Удар РФ по Павлограду и Краматорску: Зеленский отреагировал
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10 сентября 2026 19:37
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Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на российские удары по Павлограду, Краматорску и другим городам. В частности, на данный момент в Павлограде Днепропетровской области известно о четырех погибших и 60 раненых.
Об этом глава государства сообщил в соцсетях, передает Новини.LIVE.
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Зеленский отреагировал на последние удары России по Украине
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