Удар РФ по Павлограду и Краматорску: Зеленский отреагировал

Срочная новость

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на российские удары по Павлограду, Краматорску и другим городам. В частности, на данный момент в Павлограде Днепропетровской области известно о четырех погибших и 60 раненых.

Об этом глава государства сообщил в соцсетях, передает Новини.LIVE.

Реклама

Зеленский отреагировал на последние удары России по Украине

Новость дополняется...