Зеленский: эскалация реактивными Шахедами приобретает все более террористический характер

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОПУ

Российская эскалация с применением реактивных "Шахедов" приобретает все более террористический характер. Сегодня в результате ударов по заправкам в Киеве погибли два человека, еще девять пострадали. Президент Украины Владимир Зеленский призвал усилить защиту воздушного пространства и расширить масштабы противодействия российским беспилотникам.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на заявление Владимира Зеленского в пятницу, 11 сентября.

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Зеленский рассказал о последствиях российских атак

Президент отметил, что в течение дня россияне целенаправленно наносят удары по заправкам в Киеве. По его словам, только в результате этих ударов погибли два человека, а еще девять пострадали.

Зеленский выразил соболезнования родным и близким погибших. Отдельно он сообщил, что среди пострадавших есть спасатель, который был ранен в результате повторного удара. Также, по словам президента, россияне нанесли удар по зданию компании "Киевстар".

"Российская эскалация с использованием реактивных "Шахедов" постепенно приобретает всё более террористический характер. В течение дня россияне целенаправленно наносят удары по заправкам в Киеве. Только за сегодня и только в результате этих ударов погибли два человека. Мои соболезнования родным и близким погибших. Еще девять человек пострадали. Среди них спасатель, который был ранен в результате повторного удара.

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Удары также нанесли по зданию компании "Киевстар". И с ночи продолжаются эти атаки. Были удары по Киевской, Кировоградской, Днепропетровской, Одесской, Донецкой, Херсонской, Харьковской и Николаевской областям", — отметил лидер.

Зеленский призвал усилить защиту воздушного пространства

Президент подчеркнул, что Украина не может просто ждать, пока Россия будет совершенствовать методы своих атак. Он призвал максимально сосредоточить внимание на прикрытии воздушного пространства, поиске решений для защиты людей и расширении масштабов противодействия российским дронам.

Также Зеленский поблагодарил всех, кто помогает укреплять украинскую авиацию и системы ПВО необходимыми ракетами. По его словам, такая поддержка ежедневно помогает спасать жизни.

"Нельзя просто ждать, пока Россия оттачивает свой репертуар убийств. Сейчас нужно уделять максимальное внимание защите воздушного пространства и поиску решений для защиты людей, а также расширению масштабов противодействия российским дронам. Спасибо каждому, кто помогает укреплять украинскую авиацию и системы ПВО необходимыми ракетами. Все это спасает жизни каждый день", — подытожил президент.

Скриншот сообщения Зеленского/Facebook

Новини.LIVE сообщали, что Канада присоединится к созданию панъевропейской противоракетной системы FREYJA, первый образец которой Украина рассчитывает получить уже к концу 2026 года. Комплекс разрабатывается как более доступная и массовая альтернатива американским Patriot с акцентом на перехват баллистических ракет. По словам Владимира Зеленского, разработку планируют существенно ускорить по сравнению с первоначальными оценками.

Новини.LIVE также писали, что Украина сможет противостоять реактивным дронам типа Shahed, но для этого потребуются время и поддержка партнеров. В настоящее время более 60 компаний работают над соответствующими технологиями и решениями. Владимир Зеленский также призвал развивать совместное производство и создавать производственные линии в других странах.