Канада присоединится к разработке противоракетной системы FREYJA

FREYJA вместо Patriot: Зеленский обещает первую систему до конца года
Канада присоединится к созданию общеевропейской противоракетной системы FREYJA, и её первый образец должен появиться уже в конце этого года. Новый комплекс разрабатывается как более доступная и массовая замена американским ЗРК Patriot для эффективного сбивания баллистических ракет.
Об этом по итогам переговоров сообщил президент Владимир Зеленский, передает Новини.LIVE.
Зеленский анонсировал появление первого образца FREYJA к концу 2026 года
К разработке перспективного панъевропейского комплекса FREYJA официально присоединится Канада. Эта интегрированная система противовоздушной и противоракетной обороны будет создана совместными усилиями Украины и европейских государств при участии компании Fire Point и должна стать значительно более дешевой и массовой альтернативой американским ЗРК Patriot, ориентированной на перехват баллистических ракет.
О привлечении канадской стороны и плановых сроках готовности комплекса сообщил президент Украины Владимир Зеленский.
"Мы работаем над FREYJA и очень рады, что сегодня у нас была возможность поговорить об этом с премьер-министром, и Канада присоединится к этой программе. Это будет наша новая антибаллистическая система", — рассказал президент.
Глава государства отметил, что разработчики предлагали значительно более длительные сроки, которые оказались неприемлемыми для страны в условиях войны.
"Компании сказали нам, что им для новой баллистической системы потребуется 20–30 лет. Я ответил, что мы не хотим такой долгой войны. Абсолютно. Нет, это о другом мире, это о XX веке", — подчеркнул Зеленский.
Он добавил, что нынешние возможности позволяют двигаться вперед без промедлений: "Сейчас новые технологии и новая Украина, и мы можем сделать это все быстрее. И мы рассчитываем на то, что в конце этого года у нас будет первая система".
Оборонная инициатива уже согласовывается на высшем международном уровне. Программа FREYJA ранее была предметом переговоров в Норвегии, после чего её обсудили во время визита в Канаду.
Окончательно согласовать сроки реализации проекта стороны намерены в ходе следующих дипломатических встреч.
"И мы также рассчитываем на то, что в Нью-Йорке у нас будет более четкое представление о графике всех наших шагов, ведь речь идет об обороне", — подытожил украинский лидер.
Новини.LIVE ранее сообщали, что запас ракет для противовоздушной обороны ВСУ оказался на грани исчерпания из-за острой нехватки снарядов для американских систем Patriot и авиационного вооружения для западных самолетов F-16. В поисках замены планируется задействовать батареи SAMP/T и сделать ставку на разработку перспективной противоракетной системы по проекту FREYJA.
Параллельно киберспециалисты ГУР осуществили кибератаку на внутреннюю сеть стратегического российского объекта, а именно «Московского института теплотехники». Благодаря проникновению в закрытые базы флагмана ракетостроения РФ разведка завладела массивом личной информации о 2648 конструкторах, инженерах и руководителях, которые проектируют ракетное оружие для террора против украинских городов.