Канада присоединится к разработке противоракетной системы FREYJA

Владимир Зеленский. Фото: ОПУ

Канада присоединится к созданию общеевропейской противоракетной системы FREYJA, и её первый образец должен появиться уже в конце этого года. Новый комплекс разрабатывается как более доступная и массовая замена американским ЗРК Patriot для эффективного сбивания баллистических ракет.

Об этом по итогам переговоров сообщил президент Владимир Зеленский, передает Новини.LIVE.

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Зеленский анонсировал появление первого образца FREYJA к концу 2026 года

К разработке перспективного панъевропейского комплекса FREYJA официально присоединится Канада. Эта интегрированная система противовоздушной и противоракетной обороны будет создана совместными усилиями Украины и европейских государств при участии компании Fire Point и должна стать значительно более дешевой и массовой альтернативой американским ЗРК Patriot, ориентированной на перехват баллистических ракет.

О привлечении канадской стороны и плановых сроках готовности комплекса сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

"Мы работаем над FREYJA и очень рады, что сегодня у нас была возможность поговорить об этом с премьер-министром, и Канада присоединится к этой программе. Это будет наша новая антибаллистическая система", — рассказал президент.

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Глава государства отметил, что разработчики предлагали значительно более длительные сроки, которые оказались неприемлемыми для страны в условиях войны.

"Компании сказали нам, что им для новой баллистической системы потребуется 20–30 лет. Я ответил, что мы не хотим такой долгой войны. Абсолютно. Нет, это о другом мире, это о XX веке", — подчеркнул Зеленский.

Он добавил, что нынешние возможности позволяют двигаться вперед без промедлений: "Сейчас новые технологии и новая Украина, и мы можем сделать это все быстрее. И мы рассчитываем на то, что в конце этого года у нас будет первая система".

Оборонная инициатива уже согласовывается на высшем международном уровне. Программа FREYJA ранее была предметом переговоров в Норвегии, после чего её обсудили во время визита в Канаду.

Окончательно согласовать сроки реализации проекта стороны намерены в ходе следующих дипломатических встреч.

"И мы также рассчитываем на то, что в Нью-Йорке у нас будет более четкое представление о графике всех наших шагов, ведь речь идет об обороне", — подытожил украинский лидер.

Новини.LIVE ранее сообщали, что запас ракет для противовоздушной обороны ВСУ оказался на грани исчерпания из-за острой нехватки снарядов для американских систем Patriot и авиационного вооружения для западных самолетов F-16. В поисках замены планируется задействовать батареи SAMP/T и сделать ставку на разработку перспективной противоракетной системы по проекту FREYJA.

Параллельно киберспециалисты ГУР осуществили кибератаку на внутреннюю сеть стратегического российского объекта, а именно «Московского института теплотехники». Благодаря проникновению в закрытые базы флагмана ракетостроения РФ разведка завладела массивом личной информации о 2648 конструкторах, инженерах и руководителях, которые проектируют ракетное оружие для террора против украинских городов.