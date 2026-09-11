Канада приєднається до розробки протиракетної системи FREYJA

Володимир Зеленський. Фото: ОПУ

Канада долучиться до створення пан'європейської протиракетної системи FREYJA, і її перший зразок має з'явитися вже наприкінці цього року. Новий комплекс розробляють як доступнішу та масовішу заміну американським ЗРК Patriot для ефектвного збиття балістичних ракет.

Про це за підсумками переговорів повідомив президент Володимир Зеленський, передає Новини.LIVE.

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Зеленський анонсував появу першого зразка FREYJA до кінця 2026 року

До розробки перспективного пан'європейського комплексу FREYJA офіційно долучиться Канада. Ця інтегрована система протиповітряної та протиракетної оборони буде створена зусиллями України та європейських держав за участі компанії Fire Point і має стати значно дешевшою та масовою альтернативою американським ЗРК Patriot, сфокусованою на перехопленні балістики.

Про залучення канадської сторони та планові терміни готовності комплексу повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Ми працюємо над FREYJA, і дуже раді, що сьогодні у нас була нагода про це поговорити з прем'єр-міністром, й Канада доєднається до цієї програми. Це буде наша нова антибалістична система", — розповів президент.

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Глава держави зазначив, що розробники пропонували значно довші терміни, які виявилися неприйнятними для країни під час війни.

"Компанії сказали нам, що їм для нової балістичної системи потрібні 20-30 років. Я сказав, що ми не хочемо такої довгої війни. Абсолютно. Ні, це про інший світ, це про XX століття", — наголосив Зеленський.

Він додав, що поточні можливості дозволяють рухатися вперед без зволікань: "Зараз нові технології і нова Україна, і ми можемо зробити це все швидше. І ми розраховуємо на те, що наприкінці цього року у нас буде перша система".

Оборонну ініціативу вже узгоджують на вищому міжнародному рівні. Програма FREYJA раніше була предметом переговорів у Норвегії, після чого її обговорили під час візиту до Канади.

Фіналізувати часові рамки впровадження проєкту сторони мають намір під час наступних дипломатичних зустрічей.

"І ми також розраховуємо на те, що в Нью-Йорку у нас буде чіткіше розуміння графіку усіх наших кроків, тому це про оборону", — підсумував український лідер.

Новини.LIVE писали раніше, що запас ракет для протиповітряної оборони ЗСУ опинився на межі виснаження через гостру нестачу снарядів для американських систем Patriot та авіаційного озброєння для західних бортів F-16. У пошуках заміни планують залучати батареї SAMP/T і робити ставку на розробку перспективної протиракетної системи за проєктом FREYJA.

Паралельно кіберфахівці ГУР здійснили кібератаку по внутрішній мережі стратегічного російського об'єкта, а саме "Московському інституту теплотехніки". Завдяки проникненню в закриті бази флагмана ракетобудування РФ розвідка заволоділа масивом особистої інформації щодо 2648 конструкторів, інженерів та керівників, які проєктують ракетну зброю для терору українських міст.