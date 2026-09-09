Проект FREYJA: Зеленський і прем’єр Норвегії узгодили програму

Володимир Зеленський. Фото: Володимир Зеленський/Facebook

Президент України Володимир Зеленський разом із прем’єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стере 9 вересня, в середу, провів зустріч із керівниками оборонних компаній країн-партнерів. Сторони обговорили розвиток антибалістичної програми FREYJA та спільний захист європейського неба від повітряних загроз.

Про це повідомив глава держави у своєму Facebook, передає Новини.LIVE.

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Партнери узгодили програму FREYJA

Український лідер Володимир Зеленський написав у своїх соціальних мережах, що він мав зустріч з європейським партнером Йонасом Гаром Стере.

Головною темою візиту стала антибалістична програма FREYJA, яка має створити інтегровану систему захисту Європи від повітряних загроз.

До ініціативи залучені Україна, Данія, Франція, Німеччина, Італія, Нідерланди, Норвегія, Іспанія, Швеція та Велика Британія. Президент України запевняє, що спільна робота країн має посилити можливості європейських держав у протидії різним типам повітряних загроз.

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До переговорів долучилися керівники та представники провідних оборонних компаній. Серед них — FirePoint, Kongsberg, Weibel, Saab, Diehl Defence, Hensoldt, Thales, Safran, Sener та Leonardo. Під час зустрічі учасники визначили конкретні завдання для представників держав та урядів, а також окремі кроки для виробників і розробників оборонних технологій.

Глава держави зазначив, що Україна та партнери очікують перших практичних результатів від цієї роботи. Окремо Володимир Зеленський висловив вдячність Норвегії за організацію зустрічі та партнерам — за готовність спільно працювати над посиленням протиповітряної оборони.

"Вдячний Норвегії за цю зустріч. Дякую партнерам за готовність працювати разом. Захист європейського неба – це наша спільна справа", — написав він.

Новини.LIVE писали, що Президент України Володимир Зеленський разом із першою леді Оленою Зеленською прибув до Норвегії з офіційним візитом. Під час церемонії прощання з Його Величністю королем Гаральдом V глава держави планує особисто висловити вдячність норвезькому народу.

Ми інформували, що в Норвегії змінився монарх, відомо, що новий король підтримує Україну. Ним став 53-річний Гокон VIII, на престолі він змінив свого батька — короля Гаральда V, який помер у віці 89 років.