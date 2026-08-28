Новий король Норвегії Гокон VIII: підтримка України

Король Гокон VIII. Фото: NRK

У Норвегії новим королем став 53-річний Гокон VIII, який багато років послідовно підтримує Україну. Він змінив на престолі свого батька, короля Гаральда V, який помер у віці 89 років. Після початку повномасштабного вторгнення Росії Гокон разом із королівською родиною підтримував українців та відвідував центри для біженців.

Про це пише NRK, передає Новини.LIVE.

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Гокон VIII став новим королем Норвегії після смерті батька

У грудні 2023 року він приймав Володимира Зеленського в Осло. У травні 2025 року Гокон уперше приїхав до Києва. Там він ушанував пам’ять загиблих українських військових у Мощуні та відвідав військовий госпіталь.

Також у жовтні 2025 року за його участі в Осло відкрили пам’ятник Еллісів Київській — доньці Ярослава Мудрого та королеві Норвегії. У квітні 2026 року Гокон знову зустрівся із Зеленським в Осло після оголошення Норвегією допомоги Україні на 9 млрд євро.

Для свого правління новий король обрав девіз "Все для Норвегії".

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Як повідомляли Новини.LIVE, 28 серпня вранці на 90-му році життя помер король Норвегії Гаральд V. Монарх, який перебував у Національній лікарні Осло, мав рідкісне захворювання крові. Гаральд V очолював Норвегію протягом 35 років.

Як повідомляли Новини.LIVE, 23 серпня президент України Володимир Зеленський та прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере підписали дві стратегічні угоди. Йдеться про спеціальний оборонний договір у сфері безпілотних технологій Drone Deal та стратегічну декларацію "Єлизавета".