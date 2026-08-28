Король Норвегії Гаральд V помер у віці 89 років: причина смерті монарха

Король Норвегії Гаральд V. Фото: REUTERS/Muhammad Hamed

У національній лікарні Осло у п'ятницю вранці помер 89-річний король Норвегії Гаральд V. Після 35 років правління престол автоматично переходить до його сина Хокона. Відомо, що монарх, якого норвежці називали "народним королем", перебував у шпиталі через рідкісне захворювання крові.

Про це повідомляє BBC, передає Новини.LIVE.

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Помер король Норвегії Гаральд V

Журналісти зазначають, що серце норвезького монарха зупинилося у п'ятницю о 06:35 за місцевим часом (04:35 за Гринвічем) — 89-річний Гаральд V мирно помер у палаті національної лікарні в Осло, куди його поклали минулого тижня через рідкісну хворобу крові.

Протягом останньої доби поруч із ним перебувала вся родина, а до королівського палацу, де вже припустили прапор на даху, люди масово несуть квіти. Тепер державу очолить його син Хокон. Саме йому переходить престол після 35-річної епохи батька. Без дідуся залишилися шестеро онуків, а королева Соня втратила чоловіка, з яким прожила у шлюбі майже 58 років. Також у покійного монарха залишилася донька — принцеса Марта Луїза.

Гаральд V народився 21 лютого 1937 року в маєтку Скаугум неподалік столиці. Він став справжнім феноменом для країни, адже від XIV століття виявився першим королем, який народився безпосередньо на норвезькій землі. Його мирне дитинство перервала Друга світова війна: коли хлопчику було лише три роки, Адольф Гітлер віддав наказ про вторгнення до Норвегії.

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Разом із матір'ю діти втекли за кордон до Швеції, а згодом опинилися у США, куди їх особисто запросив президент Франклін Делано Рузвельт. Додому принц зміг повернутися лише після завершення війни. Далі на нього чекали школа, обов'язкова служба у війську, а у 1957 році він офіційно отримав статус кронпринца. Згодом, з 1960 по 1962 рік, юнак поїхав навчатися до Оксфорда, де у коледжі Балліол заглибився в історію, економіку та соціальні науки.

Як Гаральд V зламав багатовікові традиції через кохання

Злам багатовікових традицій почався з однієї вечірки, на якій принц зустрів доньку бізнесмена Соню Гаральдсен. Його батько, король Олав V, категорично не сприймав такий союз, адже завжди сподівався на невістку блакитної крові, європейську принцесу. Чекати на згоду закоханим довелося цілих дев'ять років. Як згодом зізнавався сам монарх в інтерв'ю норвезькому мовнику, він поставив батькові жорстку умову: або він бере шлюб із Сонею, або назавжди залишається неодруженим.

Зрештою Олав V відступив, і 29 серпня 1968 року в кафедральному соборі Осло пара повінчалася. Експертка журналу Se og Hør Керолайн Веґл переконана, що цей безпрецедентний крок дозволив його власним дітям пізніше також обрати пару серед простих людей. На її думку, рішення Гаральда "допомогло покласти край королівській родині, в якій домінували чоловіки". Вона також додала важливий штрих до його портрета: "Він ніколи не боявся виявляти емоції, гумор чи вразливість, і це зробило його дуже людяним".

Як у Норвегії ставилися до Гаральда V

За десятиліття на троні мешканці країни щиро полюбили Гаральда V, давши йому прізвиська "дідуся" нації та "народного короля". Такий ж народний титул, який колись носив і його батько.

За словами історика телеканалу TV2 Оле-Йоргена Шульсруда-Хансена, саме Гаральд зробив монархію егалітарною та фінансово прозорою. Правитель міг запросто влаштувати прийом у палаці для футбольної збірної Норвегії, зустрічаючи гравців зі США після їхнього історичного першого виходу до чвертьфіналу чемпіонату світу. А в найчорніші для країни дні 2011 року, коли в Осло та на острові Утейя пролунали вибухи й постріли, монарх став людиною, що згуртувала націю. Тоді він публічно просив норвежців підтримувати одне одного і не "дозволяти страху взяти гору".

Проте останні роки його правління були затьмарені не лише хворобами, а й сімейними скандалами. Сильного удару по репутації королівського дому завдали зв'язки його невістки Метте-Маріт із покійним сексуальним злочинцем Джеффрі Епштейном, а також кримінальна справа проти її сина Маріуса Борга Хойбі, якого засудили за зґвалтування.

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