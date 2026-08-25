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Головна Новини дня У віці 80 років померла відома американська співачка Доллі Партон

У віці 80 років померла відома американська співачка Доллі Партон

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Дата публікації: 25 серпня 2026 22:35
Померла американська співачка Доллі Партон: що про неї відомо
Доллі Партон. Фото: REUTERS/Shelby Tauber/File Photo

У віці 80 років померла американська співачка, авторка пісень та акторка Доллі Партон. Минулого року були активні обговорення можливих проблем зі здоровʼям у зірки.

Про це повідомив її племінник Браян Сівер у вівторок, 25 серпня, передає Новини.LIVE.

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Смерть Доллі Партон

"Це відео — те, про що Доллі попросила мене багато років тому, перш ніж я повністю сприйняв це як майбутню реальність. Як її керівник служби безпеки протягом понад двох десятиліть, роль, яку до мене обіймав мій батько Ларрі, я уявляв собі тяжкість цього моменту, але досі по-справжньому його не відчував", — наголосив Браян Сівер.

Можливі проблеми зі здоровʼям

Чутки про проблеми зі здоров’ям Доллі Партон з’явилися ще близько року тому, коли співачка почала відмовлятися від участі в окремих публічних заходах.

Доллі Партон
Співачка Доллі Партон. Фото:  REUTERS/Nigel Roddis (BRITAIN)/File Photo

Зокрема, у листопаді 2025 року вона не була присутня на церемонії вручення гуманітарної премії Джин Гершолт. Пізніше артистка скасувала заплановані на грудень того ж року концерти.

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Що відомо про Доллі Партон

Американська співачка, авторка пісень, інструменталістка, акторка та підприємниця. Одна з найуспішніших виконавиць в історії кантрі-музики. Народилася 19 січня 1946 року у Пітмен-Центрі, штат Теннессі, США.

Партон створила понад 3000 пісень. Серед найвідоміших композицій — Jolene, 9 to 5 та I Will Always Love You. Останній трек здобув повторну всесвітню популярність у виконанні Вітні Г'юстон.

Здобула 11 премій "Ґреммі" та понад 50 номінацій. Включена до Зали слави кантрі-музики та Зали слави рок-н-ролу.

Померла Доллі Партон
Доллі Партон. Фото: REUTERS/Harrison McClary 

Співвласниця компанії Dollywood Company. Володіла тематичним парком розваг Dollywood, аквапарком і мережею готелів у штаті Теннессі.

Заснувала фонд Dollywood Foundation. Головна ініціатива — Imagination Library, яка безкоштовно надала дітям понад 200 мільйонів книжок у США, Канаді, Великій Британії та Австралії.

Доллі Партон
Американська співачка, авторка пісень та акторка Доллі Партон. Фото: REUTERS/Anna Gordon

Також профінансувала розробку вакцини Moderna проти COVID-19 на суму 1 мільйон доларів.

Виконала головні та епізодичні ролі у фільмах "З 9 до 5", "Найкращий маленький бордель у Техасі" та "Сталеві магнолії".

Як писали Новини.LIVE, нещодавно у 36-річному віці померла американська співачка та акторка Гейден Панеттьєрі, яка була екснареченою українського боксера Володимира Кличка.

А 15 серпня у Львові раптова померла мисткиня Дарія Альошкіна, роботи якої знали в Україні та за кордоном.

США смерть музика пісні співачка акторка
Аркадій Пастула - Редактор стічки новин
Автор:
Аркадій Пастула

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