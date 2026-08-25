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Главная Новости дня В возрасте 80 лет умерла известная американская певица Долли Партон

В возрасте 80 лет умерла известная американская певица Долли Партон

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Дата публикации 25 августа 2026 22:35
Умерла американская певица Долли Партон: что о ней известно
Долли Партон. Фото: REUTERS/Shelby Tauber/File Photo

В возрасте 80 лет умерла американская певица, автор песен и актриса Долли Партон. В прошлом году активно обсуждались возможные проблемы со здоровьем у звезды.

Об этом сообщил ее племянник Брайан Сивер во вторник, 25 августа, передает Новини.LIVE.

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Смерть Долли Партон

"Это видео — то, о чем Долли попросила меня много лет назад, еще до того, как я полностью осознал это как будущую реальность. Как её руководитель службы безопасности на протяжении более двух десятилетий — должность, которую до меня занимал мой отец Ларри, — я представлял себе всю тяжесть этого момента, но до сих пор по-настоящему его не ощущал", — подчеркнул Брайан Сивер.

Возможные проблемы со здоровьем

Слухи о проблемах со здоровьем Долли Партон появились ещё около года назад, когда певица начала отказываться от участия в отдельных публичных мероприятиях.

Доллі Партон
Певица Долли Партон. Фото: REUTERS/Nigel Roddis (BRITAIN)/File Photo

В частности, в ноябре 2025 года она не присутствовала на церемонии вручения гуманитарной премии Джин Гершолт. Позже артистка отменила запланированные на декабрь того же года концерты.

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Что известно о Долли Партон

Американская певица, автор песен, инструменталистка, актриса и предпринимательница. Одна из самых успешных исполнительниц в истории кантри-музыки. Родилась 19 января 1946 года в Питмен-Центре, штат Теннесси, США.

Партон написала более 3000 песен. Среди самых известных композиций — Jolene, 9 to 5 и I Will Always Love You. Последний трек вновь обрел всемирную популярность в исполнении Уитни Хьюстон.

Она получила 11 премий "Грэмми" и более 50 номинаций. Включена в Зал славы кантри-музыки и Зал славы рок-н-ролла.

Померла Доллі Партон
Долли Партон. Фото: REUTERS/Harrison McClary

Совладелица компании Dollywood Company. Владела тематическим парком развлечений Dollywood, аквапарком и сетью отелей в штате Теннесси.

Основала фонд Dollywood Foundation. Главная инициатива — Imagination Library, которая бесплатно предоставила детям более 200 миллионов книг в США, Канаде, Великобритании и Австралии.

Доллі Партон
Американская певица, автор песен и актриса Долли Партон. Фото: REUTERS/Anna Gordon

Также профинансировала разработку вакцины Moderna против COVID-19 на сумму 1 миллион долларов.

Исполнила главные и эпизодические роли в фильмах "С 9 до 5", "Лучший маленький бордель в Техасе" и "Стальные магнолии".

Как писали Новини.LIVE, недавно в возрасте 36 лет скончалась американская певица и актриса Хейден Панеттьери, которая была бывшей невестой украинского боксера Владимира Кличко.

А 15 августа во Львове внезапно умерла художница Дарья Алешкина, чьи работы были известны в Украине и за рубежом.

США смерть музыка песни певица актриса
Аркадий Пастула - Редактор ленты новостей
Автор:
Аркадий Пастула

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