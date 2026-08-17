Померла зірка кіно Гейден Панеттьєрі у віці 36 років: деталі

Гейден Панеттьєрі з Володимиром Кличком. Фото: Getty Images

У віці 36 років померла американська співачка та акторка Гейден Панеттьєрі, колишня наречена українського ексчемпіона світу з боксу Володимира Кличка. Представники родини не розголошують причину смерті зірки кіно та серіалів.

Про це повідомили в AP News, цитує Новини.LIVE.

Гейден Панеттьєрі померла у віці 36 років

Життя 36-річної американської акторки та співачки Гейден Панеттьєрі раптово обірвалося. Наразі ані прессекретар зірки, ані її батько не розкривають обставин та причин трагедії. Представники родини випустили офіційне звернення з приводу втрати.

Гейден Панеттьєрі. Фото: REUTERS/Mario Anzuoni

"З глибоким сумом ми повідомляємо про трагічну смерть нашої улюбленої Гейден. Вона була неймовірним світлом і стихійною силою, що дарувала безмежну любов і радість усім, хто її знав, а також мільйонам глядачів, які бачили її на екрані", — зазначається у спільній заяві.

Лише цьогоріч, у 2026-му, артистка презентувала власну автобіографічну книгу. У виданні вона відверто поділилася досвідом материнства, розповіла про раптову загибель молодшого брата та важкий шлях боротьби із залежностями.

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Протягом останніх років жінка активно займалася відновленням ментального здоров'я, пройшла спеціалізований курс реабілітації та знову почала працювати у творчих проєктах. Проблеми з алкоголем та опіоїдами почалися у неї на тлі післяпологової депресії, з якою Панеттьєрі зіткнулася після народження дитини.

Донька Кайя Євдокія з'явилася на світ у грудні 2014 року під час стосунків акторки з колишнім чемпіоном світу у важкій вазі, українським боксером Володимиром Кличком. Їхній гучний роман, який постійно привертав увагу світових медіа, розпочався ще 2009 року.

Пара розходилася у 2011-му, проте вже 2013 року вони відновили стосунки і навіть повідомили про заручини. Саме тоді Гейден часто приїжджала до Києва, підтримувала нареченого та відкрито виступала на боці українського народу в період подій Євромайдану.

У 2018 році зіркова пара остаточно розійшлася і скасувала заручини. Тоді ж було ухвалено рішення, що основним опікуном дівчинки стане Володимир Кличко, і Кайя переїхала жити до батька. Сама акторка згодом зізнавалася, що цей крок дався їй надзвичайно важко.

Попри бурхливе особисте життя, Гейден Панеттьєрі залишила значний слід у кінематографі. Широку популярність вона здобула ще у юному віці. Глядачі запам'ятали її за ролями у стрічці "Згадуючи Титанів", культовій франшизі "Крик", а також у популярних телесеріалах "Нешвілл" та "Герої".

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