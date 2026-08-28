Король Норвегии Харальд V скончался в возрасте 89 лет: причина смерти монарха

Король Норвегии Харальд V. Фото: REUTERS/Мухаммад Хамед

В национальной больнице Осло в пятницу утром скончался 89-летний король Норвегии Харальд V. После 35 лет правления престол автоматически переходит к его сыну Хокону. Известно, что монарх, которого норвежцы называли "народным королём", находился в больнице из-за редкого заболевания крови.

Об этом сообщает BBC, передает Новини.LIVE.

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Скончался король Норвегии Харальд V

Журналисты отмечают, что сердце норвежского монарха остановилось в пятницу в 06:35 по местному времени (04:35 по Гринвичу) — 89-летний Харальд V мирно скончался в палате национальной больницы в Осло, куда его госпитализировали на прошлой неделе из-за редкого заболевания крови.

В течение последних суток рядом с ним находилась вся семья, а к королевскому дворцу, где уже приспустили флаг на крыше, люди массово приносят цветы. Теперь государство возглавит его сын Хокон. Именно ему переходит престол после 35-летнего правления отца. Без дедушки остались шестеро внуков, а королева Соня потеряла мужа, с которым прожила в браке почти 58 лет. Также у покойного монарха осталась дочь — принцесса Марта Луиза.

Харальд V родился 21 февраля 1937 года в поместье Скаугум недалеко от столицы. Он стал настоящим феноменом для страны, ведь с XIV века оказался первым королём, родившимся непосредственно на норвежской земле. Его мирное детство прервала Вторая мировая война: когда мальчику было всего три года, Адольф Гитлер отдал приказ о вторжении в Норвегию.

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Вместе с матерью дети бежали за границу в Швецию, а впоследствии оказались в США, куда их лично пригласил президент Франклин Делано Рузвельт. Домой принц смог вернуться только после окончания войны. Далее его ждали школа, обязательная служба в армии, а в 1957 году он официально получил статус кронпринца. Впоследствии, с 1960 по 1962 год, юноша уехал учиться в Оксфорд, где в колледже Баллиол углубился в изучение истории, экономики и социальных наук.

Как Харальд V нарушил многовековые традиции ради любви

Нарушение многовековых традиций началось с одной вечеринки, на которой принц встретил дочь бизнесмена Соню Харальдсен. Его отец, король Олав V, категорически не принимал такой союз, ведь всегда надеялся на невестку голубой крови, европейскую принцессу. Ждать согласия влюбленным пришлось целых девять лет. Как впоследствии признавался сам монарх в интервью норвежскому телеканалу, он поставил отцу жесткое условие: либо он женится на Соне, либо навсегда останется неженатым.

В конце концов Олав V уступил, и 29 августа 1968 года в кафедральном соборе Осло пара поженилась. Эксперт журнала Se og Hør Керолайн Вегл убеждена, что этот беспрецедентный шаг позволил его собственным детям позже также выбрать пару среди простых людей. По её мнению, решение Харальда «помогло положить конец королевской семье, в которой доминировали мужчины». Она также добавила важный штрих к его портрету: "Он никогда не боялся проявлять эмоции, юмор или уязвимость, и это сделало его очень человечным".

Как в Норвегии относились к Харальду V

За десятилетия на троне жители страны искренне полюбили Гаральда V, дав ему прозвища «дедушка» нации и «народный король». Такой же народный титул, который когда-то носил и его отец.

По словам историка телеканала TV2 Оле-Йоргена Шульсруда-Хансена, именно Харальд сделал монархию эгалитарной и финансово прозрачной. Правитель мог без труда устроить прием во дворце для футбольной сборной Норвегии, встречая игроков из США после их исторического первого выхода в четвертьфинал чемпионата мира. А в самые мрачные для страны дни 2011 года, когда в Осло и на острове Утейя раздались взрывы и выстрелы, монарх стал человеком, сплотившим нацию. Тогда он публично призвал норвежцев поддерживать друг друга и не "позволять страху взять верх".

Однако последние годы его правления были омрачены не только болезнями, но и семейными скандалами. Сильный удар по репутации королевского дома нанесли связи его невестки Метте-Марит с покойным сексуальным преступником Джеффри Эпштейном, а также уголовное дело против её сына Мариуса Борга Хойби, которого осудили за изнасилование.

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