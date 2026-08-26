Помер актор Тім Каррі: зірка Сам удома 2 та Воно

Британський актор Тім Каррі. Фото: Reuters

Британський актор Тім Каррі, відомий за ролями Пеннівайза у "Воно" та містера Гектора у "Сам удома 2: Загублений у Нью-Йорку", помер у віці 80 років. За даними ЗМІ, актор пішов із життя пізно ввечері 25 серпня у своєму будинку в Лос-Анджелесі. Каррі понад десять років мав серйозні проблеми зі здоров’ям.

ПРо це інформує Новини.LIVE з посиланням на TMZ та New York Post.

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Тім Каррі у ролі містера Гектора в фільмі "Сам удома 2: Загублений у Нью-Йорку". Фото: кадр з відео

Що відомо про смерть Тіма Каррі

За інформацією ЗМІ, актор Тім Каррі помер пізно ввечері у вівторок, 25 серпня, у своєму будинку в Лос-Анджелесі. Правоохоронці прибули до помешкання актора о 23:23 за місцевим часом.

Джерела видань повідомили, що жодних ознак насильницької смерті не виявили. Причину смерті наразі не розголошують.

Відомо, що в останні роки Каррі мав серйозні проблеми зі здоров’ям. У 2012 році актор переніс інсульт, після якого його публічна та професійна діяльність стала значно обмеженішою.

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У 2025 році Каррі розповідав, що через проблеми зі здоров’ям не міг ходити та користувався інвалідним візком. Водночас він продовжував працювати, зокрема в озвучуванні.

Що відомо про Тіма Каррі

Тім Каррі народився 19 квітня 1946 року у Великій Британії. Акторську кар’єру він розпочав у театрі, а широке визнання здобув завдяки ролі доктора Френка-Н-Фертера у мюзиклі "Шоу жахів Роккі Горрора". Каррі зіграв цього персонажа спочатку на театральній сцені, а згодом у культовій екранізації 1975 року.

Однією з найвідоміших робіт актора стала роль клоуна Пеннівайза у телевізійній екранізації роману Стівена Кінга "Воно" 1990 року. Українським глядачам Каррі також добре відомий за роллю містера Гектора у комедії "Сам удома 2: Загублений у Нью-Йорку".

Каррі мав значну фільмографію. Серед його інших відомих робіт — "Енні", "Полювання за "Червоним Жовтнем", "Клан Адамсів", "Дуже страшне кіно 2" та "Маппети: Острів скарбів".

Актор працював не лише в кіно й на телебаченні, а й у театрі. Зокрема, за свої ролі він тричі номінувався на премію "Тоні", а серед його театральних робіт — "Амадей", "Мій улюблений рік" та "Спамалот".

Після інсульту Каррі продовжив професійну діяльність переважно в озвучуванні та час від часу з’являвся в теле- і кінопроєктах.

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