Джессі Айзенберг в Україні: актор пережив російський обстріл

Голлівудський актор Джессі Айзенберг. Фото: Reuters

Голлівудський актор Джессі Айзенберг здійснив таємний візит до України, де долучився до благодійної ініціативи для дітей, які постраждали від війни. Під час поїздки артист став свідком російської атаки вночі.

Про це повідомляє ТСН, передає Новини.LIVE.

Джессі Айзенберг розповів про ніч під час російського обстрілу

Американський актор Джессі Айзенберг, відомий за ролями у стрічках "Соціальна мережа" та "Ілюзія обману", приїхав в Україну в межах благодійного проєкту The Campfire Project.

Артист відвідав один із населених пунктів Львівської області поблизу польського кордону, де працював із дітьми, які пережили наслідки повномасштабної війни Росії проти України.

Під час перебування в Україні Айзенберг опинився під час нічного російського обстрілу. За словами актора, його та команду розбудила повітряна тривога, після чого вони вирушили до укриття.

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Наступного ранку він побачив у новинах інформацію про наслідки атаки та розповів, що був шокований побаченим.

"Нас розбудила тривога, ми спустилися в укриття, а вранці я побачив наслідки обстрілу. Це було спустошливо, жахливо, обурливо й трагічно", — зазначив Айзенберг.

Актор додав, що під час перебування на Львівщині думав про те, що відчував би, якби подібні події відбувалися у його рідному Нью-Йорку.

Джессі Айзенберг провів майстер-класи для дітей

У межах візиту до України голлівудський актор провів для дітей заняття з акторської майстерності.

Щоб підготуватися до роботи з учасниками проєкту, Айзенберг заздалегідь вивчав матеріали та протягом року опановував кирилицю, аби мати змогу читати українські тексти.

Артист зазначив, що підтримка дітей, які постраждали через війну, стала однією з головних цілей його поїздки до України.

Новини.LIVE інформували, що іноземні зірки підтримують Україну. Зокрема, латвійський артист Маркус Ріва повідомив, що наразі призупинив роботу над україномовним альбомом. Водночас співак наголосив, що й надалі підтримує Україну та планує ще одну волонтерську поїздку.

Також Новини.LIVE писали, що польський співак Міхал Шпак, який виступав на Євробаченні-2016 від Польщі, розповів про теплі стосунки з українською артисткою Джамалою та висловив свою підтримку Україні. Він побажав українцям свободи, сили й любові.