Джесси Айзенберг в Украине: актер пережил российский обстрел

Голливудский актер Джесси Айзенберг. Фото: Reuters

Голливудский актер Джесси Айзенберг совершил тайный визит в Украину, где присоединился к благотворительной инициативе в пользу детей, пострадавших от войны. Во время поездки артист стал свидетелем ночной российской атаки.

Об этом сообщает ТСН, передает Новини.LIVE.

Джесси Айзенберг рассказал о ночи во время российского обстрела

Американский актер Джесси Айзенберг, известный по ролям в фильмах "Социальная сеть" и "Иллюзия обмана", приехал в Украину в рамках благотворительного проекта The Campfire Project.

Артист посетил один из населенных пунктов Львовской области вблизи польской границы, где работал с детьми, пережившими последствия полномасштабной войны России против Украины.

Во время пребывания в Украине Айзенберг оказался в эпицентре ночного российского обстрела. По словам актера, его и команду разбудила воздушная тревога, после чего они отправились в укрытие.

Читайте также:

На следующее утро он увидел в новостях информацию о последствиях атаки и рассказал, что был потрясен увиденным.

"Нас разбудила тревога, мы спустились в укрытие, а утром я увидел последствия обстрела. Это было опустошающе, ужасно, возмутительно и трагично", — отметил Айзенберг.

Актер добавил, что во время пребывания во Львовской области думал о том, что бы он чувствовал, если бы подобные события происходили в его родном Нью-Йорке.

Джесси Айзенберг провел мастер-классы для детей

В рамках визита в Украину голливудский актер провел для детей занятия по актерскому мастерству.

Чтобы подготовиться к работе с участниками проекта, Айзенберг заранее изучал материалы и в течение года осваивал кириллицу, чтобы иметь возможность читать украинские тексты.

Артист отметил, что поддержка детей, пострадавших от войны, стала одной из главных целей его поездки в Украину.

Новини.LIVE сообщали, что зарубежные звезды поддерживают Украину. В частности, латвийский артист Маркус Рива сообщил, что на данный момент приостановил работу над украиноязычным альбомом. В то же время певец подчеркнул, что и в дальнейшем поддерживает Украину и планирует ещё одну волонтерскую поездку.

Также Новини.LIVE писали, что польский певец Михал Шпак, выступавший на "Евровидении-2016" от Польши, рассказал о теплых отношениях с украинской певицей Джамалой и выразил свою поддержку Украине. Он пожелал украинцам свободы, силы и любви.