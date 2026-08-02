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Главная Новости дня Представитель Польши на "Евровидении-2016" выразил поддержку украинцам

Представитель Польши на "Евровидении-2016" выразил поддержку украинцам

Ua ru
Дата публикации 2 августа 2026 14:52
Михал Шпак выразил поддержку Украине и обратился к украинцам
Представитель Польши на "Евровидении-2016" Михал Шпак. Фото: Новини.LIVE.

Польский певец Михал Шпак, представлявший Польшу на "Евровидении-2016", рассказал о дружбе с украинской певицей Джамалой и выразил поддержку Украине. Артист заявил, что желает украинцам свободы и любви.

Об этом он рассказал во время фестиваля Laima Rendezvous, который проходил в концертном зале "Дзинтари" в Юрмале, в интервью журналистам Новини.LIVE.

Михал Шпак признался, что поддерживает связь с Джамалой

Польский исполнитель Михал Шпак, который принимал участие в международном песенном конкурсе "Евровидение-2016" в Стокгольме, где представлял Польшу, рассказал о теплых отношениях с украинской представительницей Джамалой.

По словам артиста, они неоднократно встречались после конкурса. Он отметил, что Джамала часто приезжала в Польшу, а в последний раз они виделись в прошлом году во время одного из концертов уже после рождения ее ребёнка.

"Джамала — невероятный человек. Я ее очень люблю, честно. Это был замечательный опыт", — сказал Михал Шпак.

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Певец следит за ситуацией в Украине

Польский артист также рассказал, что в курсе событий в Украине и поддерживает украинцев в этот сложный период.

Он отметил, что многое узнает о ситуации от своих мастериц по маникюру, которые родом из Беларуси и Украины.

"Мне очень жаль из-за всего этого, и я искренне поддерживаю вас все время", — подчеркнул певец.

Михал Шпак пожелал украинцам свободы

Артист также обратился к украинским поклонникам, которые поддерживают его творчество.

Он пожелал украинцам оставаться сильными и подчеркнул важность свободы и любви.

"Я желаю вам свободы. Свободы и любви. И хочу сказать: я люблю вас. Будьте сильными в этой непростой ситуации", — сказал Михал Шпак.

Новини.LIVE сообщали, что во время фестиваля Laima Rendezvous латвийский певец Маркус Рива сообщил, что на данный момент приостановил работу над украиноязычным альбомом. В то же время артист подчеркнул, что по-прежнему поддерживает Украину и планирует новую волонтерскую поездку.

Новини.LIVE писали, что украинский исполнитель Николай Трубач, известный благодаря песне "Голубая луна", высказался о ситуации в Украине во время международного музыкального фестиваля Laima Rendezvous Jūrmala 2026. Фестиваль прошел в латвийской Юрмале 24–26 июля.

Евровидение Польша фестиваль Лаймы Вайкуле в Юрмале
Штин Ульяна - Редактор ленты новостей
Автор:
Штин Ульяна
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