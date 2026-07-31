Маркус Рива хочет вернуться в Украину в качестве волонтера

Маркус Рива. Фото: Елена Халик/Новини.LIVE

Латвийский певец Маркус Рива признался, что пока отложил работу над альбомом на украинском языке. В то же время артист заявил, что продолжает поддерживать Украину и подумывает о новой волонтерской поездке.

Об этом он рассказал во время фестиваля Laima Rendezvous, передает главный редактор Новини.LIVE Елена Халик.

Маркус Рива объяснил, почему отложил альбом на украинском языке

Маркус Рива рассказал, что на данный момент приостановил работу над альбомом на украинском языке. По словам артиста, сейчас он сосредоточился на создании новой музыки на латышском языке.

В то же время певец отметил, что не отказался от идеи выпустить альбом на украинском языке, однако для этого ему нужно больше времени и вдохновения.

Помимо творчества, Рива затронул тему Украины. Он рассказал, что в последний раз посещал страну несколько лет назад, когда приезжал с гуманитарным конвоем.

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Артист также признался, что часто думает о возможности снова приехать в Украину в качестве волонтера. Хотя конкретных планов пока нет, он хотел бы найти способ помочь украинцам.

Кроме того, Маркус Рива сообщил, что около полугода назад переехал в США. По его словам, это новый этап в жизни и карьере, который открывает новые возможности для творческого развития. В то же время певец подчеркнул, что пока работает над новыми проектами и надеется вскоре поделиться результатами.

Новини.LIVE сообщали, что Лайма Вайкуле прокомментировала возможные угрозы для стран Балтии со стороны России. По словам певицы, события последних лет показали, что точно предсказать развитие ситуации невозможно. Кроме того, артистка объяснила принцип отбора исполнителей на фестиваль Laima Rendezvous Jūrmala 2026.

Также Новини.LIVE писали, что латвийская певица Лайма Вайкуле заявила, что не может представить себе сценарий, при котором жители Латвии требовали бы смены военного руководства страны. В то же время артистка выразила поддержку украинцам и президенту Украины Владимиру Зеленскому.