Маркус Ріва хоче повернутися в Україну як волонтер

Маркус Ріва. Фото: Олена Халік/Новини.LIVE

Латвійський співак Маркус Ріва зізнався, що поки відклав роботу над україномовним альбомом. Водночас артист заявив, що продовжує підтримувати Україну та замислюється над новою волонтерською поїздкою.

Про це він розповів під час фестивалю Laima Rendezvous, передає головна редакторка Новини.LIVE Олена Халік.

Маркус Ріва пояснив, чому відклав альбом українською

Маркус Ріва розповів, що наразі поставив на паузу роботу над україномовним альбомом. За словами артиста, зараз він зосередився на створенні нової музики латиською мовою.

Водночас співак зазначив, що не відмовився від ідеї випустити альбом українською, однак для цього йому потрібно більше часу та натхнення.

Крім творчості, Ріва торкнувся теми України. Він розповів, що востаннє відвідував країну кілька років тому, коли приїжджав із гуманітарним конвоєм.

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Артист також зізнався, що часто думає про можливість знову приїхати до України як волонтер. Хоча конкретних планів поки немає, він хотів би знайти спосіб допомогти українцям.

Окрім цього, Маркус Ріва повідомив, що близько пів року тому переїхав до США. За його словами, це новий етап у житті та кар'єрі, який відкриває нові можливості для творчого розвитку. Водночас співак наголосив, що поки працює над новими проєктами й сподівається незабаром поділитися результатами.

Новини.LIVE інформували, що Лайма Вайкуле прокоментувала можливі загрози для країн Балтії з боку Росії. За словами співачки, події останніх років показали, що впевнено прогнозувати розвиток ситуації неможливо. Окрім цього, артистка пояснила принцип відбору виконавців на фестиваль Laima Rendezvous Jūrmala 2026.

Також Новини.LIVE писали, що латвійська співачка Лайма Вайкуле заявила, що не може уявити сценарій, за якого жителі Латвії вимагали б зміни військового керівництва країни. Водночас артистка висловила підтримку українцям і Президенту України Володимиру Зеленському.