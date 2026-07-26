Лайма Вайкуле відповіла, чи можливий напад Росії на країни Балтії

Латвійська співачка Лайма Вайкуле. Фото: laima_vaikule_official / Instagram

Латвійська співачка Лайма Вайкуле прокоментувала можливість нападу РФ на країни Балтії. Вона заявила, що сподівається на здоровий глузд, однак після подій 2022 року вже важко бути впевненою у будь-яких прогнозах. Також артистка пояснила, за яким принципом обирали учасників фестивалю Laima Rendezvous Jūrmala 2026.

Про це Лайма Вайкуле розповіла у коментарі головній редакторці Новини.LIVE Олені Халік під час фестивалю Laima Rendezvous Jūrmala 2026.

Лайма Вайкуле про можливий напад Росії на країни Балтії

Під час розмови головна редакторка Новини.LIVE Олена Халік запитала артистку, чи вважає вона можливим напад Росії на країни Балтії.

У відповідь Вайкуле зізналася, що хоче вірити у здоровий глузд, хоча після початку повномасштабної війни Росії проти України жодних упевнених прогнозів робити вже не береться.

"Думаю, вистачить розуму цього не робити. Ну, я так думаю. Але був 2022 рік, тому вже ніхто нічого не знає", — сказала Лайма Вайкуле.

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Також головна редакторка Новини.LIVE Олена Халік звернула увагу, що цього року зі сцени фестивалю прозвучало багато важливих меседжів, і поцікавилася, чи організатори свідомо добирали саме таких артистів.

Лайма Вайкуле відповіла, що учасники фестивалю поділяють спільні цінності, тому їхня позиція є цілком природною.

"Вони такі. Вони молодці й думають так само як і ми. Тому вони тут", — наголосила артистка.

Що відомо про фестиваль Laima Rendezvous Jūrmala

Фестиваль Laima Rendezvous Jūrmala — міжнародний музичний захід, засновницею та господинею якого є латвійська співачка Лайма Вайкуле. Щороку він проходить у концертному залі "Дзінтарі" в Юрмалі та об'єднує відомих виконавців із різних країн, які виступають у супроводі симфонічного оркестру.

У 2026 році фестиваль триває з 24 до 26 липня. Організатори називають його одним із найочікуваніших музичних заходів літа в Балтії, який традиційно збирає артистів світового рівня та популярних латвійських виконавців.

Новини.LIVE інформували, що Лайма Вайкуле висловила підтримку Україні та заявила, що захоплюється стійкістю українського народу. Також артистка назвала Президента України Володимира Зеленського героєм, наголосивши, що поважає його за лідерство під час війни. Про це Вайкуле сказала у коментарі головній редакторці Новини.LIVE Олені Халік під час Laima Rendezvous Jūrmala 2026.

Новини.LIVE також писали, що у липні 2025 року латвійська співачка Лайма Вайкуле публічно підтримала Україну та закликала західних партнерів надати українським захисникам необхідну зброю. За словами артистки, найважливішим зараз є якнайшвидше завершення війни.