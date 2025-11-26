Відео
Головна Новини дня Відомий супермаркет зняв відео з Вайкуле — у мережі скандал

Відомий супермаркет зняв відео з Вайкуле — у мережі скандал

Ua ru
Дата публікації: 26 листопада 2025 19:53
Оновлено: 19:53
АТБ опинилося у скандалі через різдвяне відео з Лаймою Вайкуле
Лайма Вайкуле. Фото: кадр з відео

Найбільша в Україні мережа продуктових супермаркетів "АТБ" зняла різдвяне привітальне відео за участю латвійської співачки Лайми Вайкуле. У мережі відреагували з критикою, внаслідок чого розгорівся скандал.

Про це стало відомо з допису "АТБ" в Instagram у середу, 26 листопада.

Читайте також:

Мережа магазинів "АТБ" потрапила в скандал

"АТБ" опублікувало відео з привітанням за участі Вайкуле, яка виконує популярний "Щедрик". У коментарях люди почали писати критику, оскільки вона не є українською артисткою. Згодом коментарі під дописом закрили, а мережа опублікувала нову заяву.

null
Допис "АТБ". Фото: скриншот

У новому дописі наголошують, що уважно стежать за відгуками та коментарями щодо опублікованого різдвяного відео. 

"Основна ідея привітання — нагадати про тепло Різдва, єдність і традиції, що згуртовують українців навіть у найскладніші часи. Ми прагнули створити святкове емоційне звернення та передати атмосферу родинності, яка є цінною для кожного українця. Ролик є також різдвяним привітанням дружнього латвійського народу українцям", — йдеться у повідомленні.

Основою відео стала ідея підкреслити міжнародну підтримку та культурний зв’язок.

В "АТБ" зазначають, що участь латвійської виконавиці пов’язана виключно з тематикою міжнародного привітання, метою якого є передати атмосферу дружби й Різдвяного тепла між нашими народами.

"Ми чуємо ваші зауваження та розуміємо чутливість теми. Ми визнаємо, що у контексті сьогоднішньої реальності будь-які публічні постаті можуть сприйматися неоднозначно, і шкодуємо, якщо це викликало негативні емоції. З іншого боку, ми ще раз наголошуємо та підкреслюємо. АТБ-маркет не підтримує та не співпрацює з особами, які мають проросійські чи антиукраїнські позиції", — йдеться у повідомленні.

Мережа наголошує, що завжди була й залишається українським бізнесом.

null
Допис "АТБ". Фото: скриншот
null
Допис "АТБ". Фото: скриншот

Як реагують українці

Під новим дописом зʼявилося безліч нових коментарів. Люди критикують появу Вайкуле у відео.

null
Коментарі під дописом. Фото: скриншот
null
Коментарі під дописом. Фото: скриншот
null
Коментарі під дописом. Фото: скриншот
null
Коментарі під дописом. Фото: скриншот

Однак є й позитивні коментатори, які підтримали відео з привітанням.

null
Коментарі під дописом. Фото: скриншот
null
Коментарі під дописом. Фото: скриншот
null
Коментарі під дописом. Фото: скриншот
null
Коментарі під дописом. Фото: скриншот

Нагадаємо, Лайма Вайкуле у коментарі Новини.LIVE розповідала про свою позицію щодо війни та пояснила, коли востаннє була в Україні.

Раніше Вайкуле підтримала Україна та закликала західні країни дати зброю для ЗСУ.

скандал українці Латвія Україна АТБ Лайма Вайкуле
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
