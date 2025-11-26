АТБ оказалось в скандале из-за рождественского видео с Лаймой Вайкуле

Лайма Вайкуле. Фото: кадр из видео

Крупнейшая в Украине сеть продуктовых супермаркетов "АТБ" сняла рождественское поздравительное видео с участием латвийской певицы Лаймы Вайкуле. В сети отреагировали с критикой, в результате чего разгорелся скандал.

Об этом стало известно из поста "АТБ" в Instagram в среду, 26 ноября.

Сеть магазинов "АТБ" попала в скандал

"АТБ" опубликовало видео с поздравлением с участием Вайкуле, которая исполняет популярный "Щедрик". В комментариях люди начали писать критику, поскольку она не является украинской артисткой. Впоследствии комментарии под постом закрыли, а сеть опубликовала новое заявление.

В новом сообщении отмечают, что внимательно следят за отзывами и комментариями относительно опубликованного рождественского видео.

"Основная идея поздравления — напомнить о тепле Рождества, единстве и традициях, которые сплачивают украинцев даже в самые сложные времена. Мы стремились создать праздничное эмоциональное обращение и передать атмосферу семейности, которая является ценной для каждого украинца. Ролик является также рождественским поздравлением дружественного латвийского народа украинцам", — говорится в сообщении.

Основой видео стала идея подчеркнуть международную поддержку и культурную связь.

В "АТБ" отмечают, что участие латвийской исполнительницы связано исключительно с тематикой международного поздравления, целью которого является передать атмосферу дружбы и Рождественского тепла между нашими народами.

"Мы слышим ваши замечания и понимаем чувствительность темы. Мы признаем, что в контексте сегодняшней реальности любые публичные фигуры могут восприниматься неоднозначно, и сожалеем, если это вызвало негативные эмоции. С другой стороны, мы еще раз подчеркиваем и подчеркиваем. АТБ-маркет не поддерживает и не сотрудничает с лицами, которые имеют пророссийские или антиукраинские позиции", — говорится в сообщении.

Сеть отмечает, что всегда была и остается украинским бизнесом.

Как реагируют украинцы

Под новым постом появилось множество новых комментариев. Люди критикуют появление Вайкуле в видео.

Однако есть и положительные комментаторы, которые поддержали видео с поздравлением.

Напомним, Лайма Вайкуле в комментарии Новини.LIVE рассказывала о своей позиции относительно войны и объяснила, когда в последний раз была в Украине.

Ранее Вайкуле поддержала Украину и призвала западные страны дать оружие для ВСУ.