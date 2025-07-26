Лайма Вайкуле поддержала Украину и призвала дать оружие ВСУ - видео

Лайма Вайкуле публично призвала дать оружие Украине
Латвийская певица Лайма Вайкуле публично поддержала Украину. Артистка призвала западные страны дать необходимое оружие нашим защитникам.
Об этом певица заявила на фестивале Laima RendezVous в Юрмале, передает главный редактор Новости.LIVE Елена Халик с места событий.
Лайма Вайкуле поддержала Украину
Артистка во время общения с журналистами сделала заявление в поддержку украинцев. Лайма отметила, что также с нетерпением ждет окончания войны в Украине, а чтобы это произошло быстрее, призвала европейские страны предоставить необходимое оружие украинским защитникам.
"Самое главное сегодня — чтобы закончилась война. Нет ничего важнее этого. Поэтому будем держать кулаки за то, чтобы война закончилась. Лучше дайте оружие Украине", — сказала Вайкуле.
Отметим, Максим Галкин и Алла Пугачева, которые также приехали на фестиваль в Юрмалу, рассказали о планах дать концерты в Украине.
А также эстонская певица Алика высказалась о войне в Украине и настроениях на родине относительно событий.
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