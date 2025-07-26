Лайма Вайкуле поддержала Украину и призвала дать оружие ВСУ - видео

Лайма Вайкуле. Фото: instagram.com/laima_vaikule_official

Латвийская певица Лайма Вайкуле публично поддержала Украину. Артистка призвала западные страны дать необходимое оружие нашим защитникам.

Об этом певица заявила на фестивале Laima RendezVous в Юрмале, передает главный редактор Новости.LIVE Елена Халик с места событий.

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Лайма Вайкуле поддержала Украину

Артистка во время общения с журналистами сделала заявление в поддержку украинцев. Лайма отметила, что также с нетерпением ждет окончания войны в Украине, а чтобы это произошло быстрее, призвала европейские страны предоставить необходимое оружие украинским защитникам.

"Самое главное сегодня — чтобы закончилась война. Нет ничего важнее этого. Поэтому будем держать кулаки за то, чтобы война закончилась. Лучше дайте оружие Украине", — сказала Вайкуле.

Отметим, Максим Галкин и Алла Пугачева, которые также приехали на фестиваль в Юрмалу, рассказали о планах дать концерты в Украине.

А также эстонская певица Алика высказалась о войне в Украине и настроениях на родине относительно событий.