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Головна Новини дня Естонська співачка Аліка прокоментувала війну в Україні

Естонська співачка Аліка прокоментувала війну в Україні

Ua ru
Дата публікації: 26 липня 2025 17:47
Співачка Аліка прокоментувала війну в Україні
Естонська співачка Аліка. Фото: Новини.LIVE

Естонська співачка Аліка розповіла про настрої в країні щодо повномасштабної війни в Україні. Також артистка заявила, що на кордоні Росії та Естонії будують військове містечко.

Про це співачка Аліка розповіла в коментарі головній редакторці сайту Новини.LIVE Олені Халік під час музичного фестивалю Laima RendezVous в Юрмалі.

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Співачка Аліка про настрої в Естонії щодо війни в Україні

Естонська співачка Аліка прокоментувала повномасштабну війну в Україні та розповіла про настрої естонців щодо війни.

"Настрої напружені, не знаю, яке майбутнє нас чекає, — сказала співачка Аліка про життя в Естонії.

Також вона додала, що зараз на кордоні Росії та Естонії будують військове містечко.

Естонія
Співачка Аліка та головна редакторка сайту Новини.LIVE Олена Халік. Фото: Новини.LIVE

За словами Аліки, за подіями в Україні естонці стежать щоденно від початку повномасштабного вторгнення Росії. В країні є навіть "військовий щоденник", у якому регулярно інформують про ситуацію на фронті в Україні.

Співачка також зізналася, що має родичів в Україні, з якими перебуває в регулярному контакті.

Під час музичного фестивалю Лайми Вайкуле Аліка виконала пісню українського гурту Океан Ельзи "Я не здамся без бою".

"Хотілося заспівати саме її, бо ця пісня розриває душу", — пояснила свій вибір естонська виконавиця.

Естонія війна
Співачка Аліка та головна редакторка сайту Новини.LIVE Олена Халік. Фото: Новини.LIVE

Раніше американський актор Роберт Даві прокоментував повномасштабну війну в Україні та заявив про підтримку українського народу.

Нагадаємо, що у Юрмалі, Латвія, стартував музичний фестиваль Laima RendezVous. Зокрема, на захід прибули Алла Пугачова та Максим Галкін.

Естонія Україна співачка війна в Україні фестиваль Лайми Вайкуле в Юрмалі
Олена Халік - Головна редакторка
Автор:
Олена Халік
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