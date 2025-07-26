Естонська співачка Аліка прокоментувала війну в Україні
Естонська співачка Аліка розповіла про настрої в країні щодо повномасштабної війни в Україні. Також артистка заявила, що на кордоні Росії та Естонії будують військове містечко.
Про це співачка Аліка розповіла в коментарі головній редакторці сайту Новини.LIVE Олені Халік під час музичного фестивалю Laima RendezVous в Юрмалі.
Співачка Аліка про настрої в Естонії щодо війни в Україні
Естонська співачка Аліка прокоментувала повномасштабну війну в Україні та розповіла про настрої естонців щодо війни.
"Настрої напружені, не знаю, яке майбутнє нас чекає, — сказала співачка Аліка про життя в Естонії.
Також вона додала, що зараз на кордоні Росії та Естонії будують військове містечко.
За словами Аліки, за подіями в Україні естонці стежать щоденно від початку повномасштабного вторгнення Росії. В країні є навіть "військовий щоденник", у якому регулярно інформують про ситуацію на фронті в Україні.
Співачка також зізналася, що має родичів в Україні, з якими перебуває в регулярному контакті.
Під час музичного фестивалю Лайми Вайкуле Аліка виконала пісню українського гурту Океан Ельзи "Я не здамся без бою".
"Хотілося заспівати саме її, бо ця пісня розриває душу", — пояснила свій вибір естонська виконавиця.
Раніше американський актор Роберт Даві прокоментував повномасштабну війну в Україні та заявив про підтримку українського народу.
Нагадаємо, що у Юрмалі, Латвія, стартував музичний фестиваль Laima RendezVous. Зокрема, на захід прибули Алла Пугачова та Максим Галкін.
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