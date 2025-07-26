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Головна Новини дня Актор Роберт Даві висловився про роль США у війні в Україні

Актор Роберт Даві висловився про роль США у війні в Україні

Ua ru
Дата публікації: 26 липня 2025 15:10
Актор Роберт Даві прокоментував війну в Україні
Американський актор Роберт Даві. Фото: Reuters

Американський актор Роберт Даві прокоментував повномасштабну війну в Україні та заявив про підтримку українського народу. Він зазначив, що у разі запрошення готовий відвідати Україну.

Про це Роберт Даві сказав у коментарі Новини.LIVE під час музичного фестивалю в Юрмалі Laima RendezVous.

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Роберт Даві про підтримку України

Роберт Даві зазначив, що війна в Україні — це жахливо, й він хоче, щоб вона якомога швидше закінчилася. За його словами, президент США Дональд Трамп підтримує Україну.

"Я думаю, що це жахлива ситуація (війна в Україні. — Ред.), яка ніколи не повинна була статися. Я спостерігаю, що американська адміністрація наразі займається чимось іншим, але сподіваюсь, що вони зможуть домовитися. Тому що вистачить вбивств, я просто хочу покінчити з цим. Ви знаєте, наш президент в Америці підтримує Україну і робить правильну річ", — наголосив американський актор.

Крім того, Роберт Даві поділився планами відвідати Україну в майбутньому. Мовляв, якщо запросять, то приїде.

"Так, якщо мене запросять, то так. У мене є друг з України", — відповів Даві на питання, чи має намір приїхати до України.

Нагадаємо, що у Юрмалі, Латвія, стартував музичний фестиваль Laima RendezVous. Зокрема, на захід прибули Алла Пугачова та Максим Галкін.

Максим Галкін та Алла Пугачова відповіли, чи дадуть концерт в Україні, якщо з'явиться така нагода.

США актори війна в Україні фестиваль Лайми Вайкуле в Юрмалі Америка
Олена Халік - Головна редакторка
Автор:
Олена Халік
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