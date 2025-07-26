Актер Роберт Дави прокомментировал войну в Украине

Актер Роберт Дави высказался о роли США в войне в Украине
Американский актер Роберт Дави прокомментировал полномасштабную войну в Украине и заявил о поддержке украинского народа. Он отметил, что в случае приглашения готов посетить Украину.
Об этом Роберт Дави сказал в комментарии Новини.LIVE во время музыкального фестиваля в Юрмале Laima RendezVous.
Роберт Дави о поддержке Украины
Роберт Дави отметил, что война в Украине — это ужасно, и он хочет, чтобы она как можно скорее закончилась. По его словам, президент США Дональд Трамп поддерживает Украину.
"Я думаю, что это ужасная ситуация (война в Украине. — Ред.), которая никогда не должна была произойти. Я наблюдаю, что американская администрация сейчас занимается чем-то другим, но надеюсь, что они смогут договориться. Потому что хватит убийств, я просто хочу покончить с этим. Вы знаете, наш президент в Америке поддерживает Украину и делает правильную вещь", — подчеркнул американский актер.
Кроме того, Роберт Дави поделился планами посетить Украину в будущем. Мол, если пригласят, то приедет.
"Да, если меня пригласят, то да. У меня есть друг из Украины", — ответил Дави на вопрос, намерен ли приехать в Украину.
Напомним, что в Юрмале, Латвия, стартовал музыкальный фестиваль Laima RendezVous. В частности, на мероприятие прибыли Алла Пугачева и Максим Галкин.
Максим Галкин и Алла Пугачева ответили, дадут ли концерт в Украине, если появится такая возможность.
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