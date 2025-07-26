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Главная Новости дня Актер Роберт Дави высказался о роли США в войне в Украине

Актер Роберт Дави высказался о роли США в войне в Украине

Ua ru
Дата публикации 26 июля 2025 15:10
Актер Роберт Дави прокомментировал войну в Украине
Американский актер Роберт Дави. Фото: Reuters

Американский актер Роберт Дави прокомментировал полномасштабную войну в Украине и заявил о поддержке украинского народа. Он отметил, что в случае приглашения готов посетить Украину.

Об этом Роберт Дави сказал в комментарии Новини.LIVE во время музыкального фестиваля в Юрмале Laima RendezVous.

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Роберт Дави о поддержке Украины

Роберт Дави отметил, что война в Украине — это ужасно, и он хочет, чтобы она как можно скорее закончилась. По его словам, президент США Дональд Трамп поддерживает Украину.

"Я думаю, что это ужасная ситуация (война в Украине. — Ред.), которая никогда не должна была произойти. Я наблюдаю, что американская администрация сейчас занимается чем-то другим, но надеюсь, что они смогут договориться. Потому что хватит убийств, я просто хочу покончить с этим. Вы знаете, наш президент в Америке поддерживает Украину и делает правильную вещь", — подчеркнул американский актер.

Кроме того, Роберт Дави поделился планами посетить Украину в будущем. Мол, если пригласят, то приедет.

"Да, если меня пригласят, то да. У меня есть друг из Украины", — ответил Дави на вопрос, намерен ли приехать в Украину.

Напомним, что в Юрмале, Латвия, стартовал музыкальный фестиваль Laima RendezVous. В частности, на мероприятие прибыли Алла Пугачева и Максим Галкин.

Максим Галкин и Алла Пугачева ответили, дадут ли концерт в Украине, если появится такая возможность.

США актеры война в Украине фестиваль Лаймы Вайкуле в Юрмале Америка
Елена Халик - Главный редактор
Автор:
Елена Халик
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