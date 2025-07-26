Галкін та Пугачова заявили про можливий концерт в Україні

Максим Галкін та Алла Пугачова. Фото: кадр з відео

Російський гуморист та телеведучий Максим Галкін разом зі своєю дружиною співачкою Аллою Пугачовою відвідали музичний фестиваль Laima RendezVous у Юрмалі. Під час заходу подружжя відповіло, чи дадуть вони концерт в Україні, якщо з'явиться така нагода.

Про це зіркове подружжя розповіло в коментарі головній редакторці сайту Новини.LIVE Олені Халік.

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Російський телеведучий та гуморист Максим Галкін заявив, що якщо буде дозвіл, то він з дружиною готовий приїхати до України з концертом. Про це Галкін сказав українською мовою.

"Обов'язково приїдемо. Якщо дозволять, то приїдемо", — відповів Галкін.

У коментарі головній редакторці сайту Новини.LIVE Олені Халік артист сказав, що він разом із дружиною Аллою Пугачовою підтримують українців. Галкін відповідав на питання українською, яку зараз вивчає.

Нагадаємо, що у Юрмалі, Латвія, стартував музичний фестиваль Laima RendezVous. Зокрема, на захід прибули Алла Пугачова та Максим Галкін.

Раніше ми інформували, що російський гуморист Максим Галкін показався у Ватикані та несподівано заговорив там українською мовою.