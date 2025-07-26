Галкин и Пугачева заявили о возможном концерте в Украине

Максим Галкин и Алла Пугачева. Фото: кадр из видео

Российский юморист и телеведущий Максим Галкин вместе со своей женой певицей Аллой Пугачевой посетили музыкальный фестиваль Laima RendezVous в Юрмале. Во время мероприятия супруги ответили, дадут ли они концерт в Украине, если появится такая возможность.

Об этом звездная супружеская пара рассказала в комментарии главному редактору сайта Новини.LIVE Елене Халик.

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Российский телеведущий и юморист Максим Галкин заявил, что если будет разрешение, то он с женой готов приехать в Украину с концертом. Об этом Галкин сказал на украинском языке.

"Обязательно приедем. Если разрешат, то приедем", — ответил Галкин.

В комментарии главному редактору сайта Новини.LIVE Елене Халик артист сказал, что он вместе с женой Аллой Пугачевой поддерживают украинцев. Галкин отвечал на вопросы на украинском, который сейчас изучает.

Напомним, что в Юрмале, Латвия, стартовал музыкальный фестиваль Laima RendezVous. В частности, на мероприятие прибыли Алла Пугачева и Максим Галкин.

Ранее мы информировали, что российский юморист Максим Галкин показался в Ватикане и неожиданно заговорил там на украинском языке.