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Главная Новости дня Эстонская певица Алика прокомментировала войну в Украине

Эстонская певица Алика прокомментировала войну в Украине

Ua ru
Дата публикации 26 июля 2025 17:47
Певица Алика прокомментировала войну в Украине
Эстонская певица Алика. Фото: Новини.LIVE

Эстонская певица Алика рассказала о настроениях в стране относительно полномасштабной войны в Украине. Также артистка заявила, что на границе России и Эстонии строят военный городок.

Об этом певица Алика рассказала в комментарии главному редактору сайта Новини.LIVE Елене Халик во время музыкального фестиваля Laima RendezVous в Юрмале.

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Певица Алика о настроениях в Эстонии относительно войны в Украине

Эстонская певица Алика прокомментировала полномасштабную войну в Украине и рассказала о настроениях эстонцев относительно войны.

"Настроения напряженные, не знаю, какое будущее нас ждет", — сказала певица Алика о жизни в Эстонии.

Также она добавила, что сейчас на границе России и Эстонии строят военный городок.

Естонія
Певица Алика и главный редактор сайта Новини.LIVE Елена Халик. Фото: Новини.LIVE

По словам Алики, за событиями в Украине эстонцы следят ежедневно с начала полномасштабного вторжения России. В стране есть даже "военный дневник", в котором регулярно информируют о ситуации на фронте в Украине.

Певица также призналась, что имеет родственников в Украине, с которыми находится в регулярном контакте.

Во время музыкального фестиваля Лаймы Вайкуле Алика исполнила песню украинской группы Океан Эльзы "Я не сдамся без боя".

"Хотелось спеть именно ее, потому что эта песня разрывает душу", — объяснила свой выбор эстонская исполнительница.

Естонія війна
Певица Алика и главный редактор сайта Новини.LIVE Елена Халик. Фото: Новини.LIVE

Ранее американский актер Роберт Дави прокомментировал полномасштабную войну в Украине и заявил о поддержке украинского народа.

Напомним, что в Юрмале, Латвия, стартовал музыкальный фестиваль Laima RendezVous. В частности, на мероприятие прибыли Алла Пугачева и Максим Галкин.

Эстония Украина певица война в Украине фестиваль Лаймы Вайкуле в Юрмале
Елена Халик - Главный редактор
Автор:
Елена Халик
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