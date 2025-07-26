Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїПсихологіяДімСпортСмакШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїМодаРецептиТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Лайма Вайкуле публічно закликала дати зброю Україні

Лайма Вайкуле публічно закликала дати зброю Україні

Ua ru
Дата публікації: 26 липня 2025 22:38
Лайма Вайкуле підтримала Україну та закликала дати зброю ЗСУ — відео
Лайма Вайкуле. Фото: instagram.com/laima_vaikule_official

Латвійська співачка Лайма Вайкуле публічно підтримала Україну. Артистка закликала західні країни дати необхідну зброю нашим оборонцям.

Про це співачка заявила на фестивалі Laima RendezVous в Юрмалі, передає головна редакторка Новини.LIVE Олена Халік з місця подій.

Реклама
Читайте також:

Лайма Вайкуле підтримала Україну

 

Артистка під час спілкування із журналістами зробила заяву на підтримку українців. Лайма відзначила, що також із нетерпінням чекає на закінчення війни в Україні, а щоб це відбулося швидше, закликала європейські країни надати необхідну зброю українським захисникам.

"Найголовніше сьогодні — щоб закінчилася війна. Немає нічого важливішого за це. Тому будемо тримати кулаки за те, щоб війна закінчилась. Краще дайте зброю Україні", — сказала Вайкуле.

Зазначимо, Максим Галкін та Алла Пугачова, які також приїхали на фестиваль до Юрмали, розповіли про плани дати концерти в Україні.

А також естонська співачка Аліка висловилася про війну в Україні та настрої на батьківщини щодо подій.

фестиваль Лайма Вайкуле закордонні зірки війна в Україні фестиваль Лайми Вайкуле в Юрмалі
Олена Халік - Головна редакторка
Автор:
Олена Халік
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації