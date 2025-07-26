Лайма Вайкуле підтримала Україну та закликала дати зброю ЗСУ — відео

Лайма Вайкуле. Фото: instagram.com/laima_vaikule_official

Латвійська співачка Лайма Вайкуле публічно підтримала Україну. Артистка закликала західні країни дати необхідну зброю нашим оборонцям.

Про це співачка заявила на фестивалі Laima RendezVous в Юрмалі, передає головна редакторка Новини.LIVE Олена Халік з місця подій.

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Лайма Вайкуле підтримала Україну

Артистка під час спілкування із журналістами зробила заяву на підтримку українців. Лайма відзначила, що також із нетерпінням чекає на закінчення війни в Україні, а щоб це відбулося швидше, закликала європейські країни надати необхідну зброю українським захисникам.

"Найголовніше сьогодні — щоб закінчилася війна. Немає нічого важливішого за це. Тому будемо тримати кулаки за те, щоб війна закінчилась. Краще дайте зброю Україні", — сказала Вайкуле.

Зазначимо, Максим Галкін та Алла Пугачова, які також приїхали на фестиваль до Юрмали, розповіли про плани дати концерти в Україні.

А також естонська співачка Аліка висловилася про війну в Україні та настрої на батьківщини щодо подій.