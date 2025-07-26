Лайма Вайкуле підтримала Україну та закликала дати зброю ЗСУ — відео

Лайма Вайкуле публічно закликала дати зброю Україні
Латвійська співачка Лайма Вайкуле публічно підтримала Україну. Артистка закликала західні країни дати необхідну зброю нашим оборонцям.
Про це співачка заявила на фестивалі Laima RendezVous в Юрмалі, передає головна редакторка Новини.LIVE Олена Халік з місця подій.
Лайма Вайкуле підтримала Україну
Артистка під час спілкування із журналістами зробила заяву на підтримку українців. Лайма відзначила, що також із нетерпінням чекає на закінчення війни в Україні, а щоб це відбулося швидше, закликала європейські країни надати необхідну зброю українським захисникам.
"Найголовніше сьогодні — щоб закінчилася війна. Немає нічого важливішого за це. Тому будемо тримати кулаки за те, щоб війна закінчилась. Краще дайте зброю Україні", — сказала Вайкуле.
Зазначимо, Максим Галкін та Алла Пугачова, які також приїхали на фестиваль до Юрмали, розповіли про плани дати концерти в Україні.
А також естонська співачка Аліка висловилася про війну в Україні та настрої на батьківщини щодо подій.
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