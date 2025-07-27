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Головна Новини дня Вайкуле висловилася про війну в Україні та розкрила свою мрію

Вайкуле висловилася про війну в Україні та розкрила свою мрію

Ua ru
Дата публікації: 27 липня 2025 13:33
Лайма Вайкуле заявила, що мріє про закінчення війни
Латвійська співачка Лайма Вайкуле. Фото: кадр з відео

Латвійська співачка Лайма Вайкуле висловилася про повномасштабну війну в Україні й зазначила, що "це трагедія". Зокрема, артистка відповіла, коли була востаннє в Україні.

Про це Лайма Вайкуле розповіла в коментарі головній редакторці сайту Новини.LIVE Олені Халік під час музичного фестивалю Laima RendezVous в Юрмалі.

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Лайма Вайкуле про війну в Україні

Латвійська співачка Лайма Вайкуле назвала війну в Україні "трагедією" й наголосила, що мріє, аби війна закінчилася.

"Я мрію тільки про те, щоб закінчилася війна, щоб припинили гинути люди", — сказала Вайкуле.

Зокрема, співачка пригадала, що до повномасштабного вторгнення Росії активно гастролювала Україною. За словами Вайкуле, востаннє вона приїздила до України у 2022 році.

Артистка зазначила, що вторгнення РФ в Україну стало для неї шоком. 

"Люди гинуть, тварини, природа, мурахи. Це велика трагедія", — прокоментувала Вайкуле війну в Україні.

Зауважимо, що Лайма Вайкуле з перших днів повномасштабного вторгнення Росії відкрито підтримує Україну. Влітку 2022 року вона винесла на сцену український прапор на концерті в литовській Паланзі.

Нагадаємо, що нещодавно Лайма Вайкуле закликала західні країни дати необхідну зброю Україні.

Також під час музичного фестивалю Laima RendezVous в Юрмалі естонська співачка Аліка висловилася про війну в Україні.

Латвія Лайма Вайкуле співачка війна в Україні фестиваль Лайми Вайкуле в Юрмалі
Олена Халік - Головна редакторка
Автор:
Олена Халік
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