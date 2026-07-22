Лайма Вайкуле про Україну, Зеленського та підтримку українців у війні

Лайма Вайкуле. Фото: Олена Халік/Новини.LIVE

Латвійська співачка Лайма Вайкуле заявила, що не уявляє ситуації, за якої громадяни Латвії вийшли б на вулиці, щоб змінювати військове керівництво країни. Водночас артистка висловила захоплення українцями та підтримала президента України Володимира Зеленського.

Про це повідомляє головна редакторка Новини.LIVE Олена Халік.

Вайкуле назвала Зеленського героєм і розповіла про ставлення до українців

Головна редакторка Новини.LIVE Олена Халік перебуває в Юрмалі у гостях у Лайми Вайкуле, де відбулася відкрита репетиція перед фестивалем артистки. До заходу запросили обмежене коло журналістів і музикантів, які змогли побачити підготовку до майбутнього концерту.

Репетиція проходила у приватному будинку співачки в одному з найпрестижніших районів Юрмали. У великій залі разом із Лаймою Вайкуле працювали оркестр та артисти, які готували музичну програму фестивалю.

Приватний будинок співачки Лайми Вайкуле. Фото: Олена Халік/Новини.LIVE

Під час зустрічі Олена Халік передала співачці подарунок від України та зазначила, що зараз, в умовах війни, такі символічні речі мають особливе значення.

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"Знаємо, що ви завжди нас підтримуєте, підтримуєте нашу країну", — сказала Олена Халік, звертаючись до Вайкуле.

Співачка заявила, що уважно стежить за подіями в Україні та захоплюється стійкістю українського народу.

"Я все знаю, що відбувається, але просто захоплююся українцями, тому що до всього є ставлення і сила це витримувати", — сказала Вайкуле.

Вона також висловила підтримку президенту України Володимиру Зеленському, зазначивши, що вважає його героєм через те, що він продовжує керувати країною у надзвичайно складний період.

"Я дуже поважаю Зеленського, тому що боротися і йти вперед у такі важкі часи — я не знаю, чи багато хто зміг би це зробити. Для мене він герой", — сказала артистка.

Вайкуле відповіла, чи можливі в Латвії подібні протести

Окремо журналістка запитала Лайму Вайкуле, чи могла б у Латвії виникнути ситуація, коли люди виходять на вулиці, щоб вимагати змін у військовому керівництві, як це відбувається в інших країнах. Співачка відповіла, що не може уявити такого сценарію у своїй країні.

"Я цього не уявляю, звісно. Але на вибори у нас ходять усі", — зазначила Вайкуле.

Наприкінці зустрічі Лайма Вайкуле подякувала за візит і запросила журналістів зустрітися вже на фестивалі. Зустріч завершилася словами підтримки України.

Новини.LIVE писали, що Латвія продовжує активно підтримувати Україну. Зокрема Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Латвії Едгарсом Рінкевичсом. Під час бесіди лідери обговорили подальшу військову підтримку України, розвиток спільних оборонних ініціатив та інтеграцію України до Європейського Союзу.

Новини.LIVE повідомляли, що Латвія зацікавлена у використанні українського досвіду боротьби з безпілотниками та планує інтегрувати ці напрацювання у власні оборонні системи. Також країна розглядає можливість застосування такого досвіду в межах оборонних механізмів НАТО.