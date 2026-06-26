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Головна Новини дня Зеленський поговорив з президентом Латвії про Drone Deal

Зеленський поговорив з президентом Латвії про Drone Deal

Ua ru
Дата публікації: 26 червня 2026 19:22
Зеленський обговорив із Латвією Drone Deal та вступ України до ЄС
Володимир Зеленський. Фото: ОПУ

Президент України Володимир Зеленський 26 червня провів розмову з президентом Латвії Едгарсом Рінкевичсом. Сторони обговорили військову допомогу, спільні оборонні проєкти та подальший рух України до членства в Європейському Союзі.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Володимира Зеленського.

Розмова Зеленського з президентом Латвії

Під час розмови Зеленський та Рінкевичс обговорили співпрацю в межах Drone Deal. Глава Латвії відзначив роботу українських фахівців у його країні. За словами українського лідера, Україна готова й надалі ділитися досвідом у сфері оборони та надавати партнерам перевірені в умовах війни технології й обладнання.

"Подякував Латвії за нещодавнє рішення щодо додаткового внеску до програми PURL. Це дуже важливо для нас: кожен внесок означає більше врятованих життів від російських атак. Розраховуємо також на співпрацю та реалізацію спільних проєктів у межах SAFE", — сказав глава держави. 

Крім того, латвійський президент привітав Україну з відкриттям першого переговорного кластера на шляху до вступу в ЄС. Латвія підтвердила свою незмінну позицію щодо необхідності якнайшвидшого відкриття решти переговорних кластерів та закликала інших партнерів підтримати цей процес.

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Під час розмови сторони також скоординували позиції напередодні саміту НАТО та майбутніх контактів із міжнародними партнерами.

Як писали Новини.LIVE, 25 червня Зеленський обговорив з фон дер Ляєн оборонну співпрацю. За його словами, потрібно максимально працювати для зміцнення нашої країни та людей. 

Також український президент продовжив санкції проти російського ВПК та колаборантів. Так, обмеження охоплюють 67 фізичних осіб та одну юридичну особу.

Володимир Зеленський Латвія дрони
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
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