Зеленский обсудил с Латвией соглашение о дронах и вступление Украины в ЕС

Владимир Зеленский. Фото: ОПУ

Президент Украины Владимир Зеленский 26 июня провел беседу с президентом Латвии Эдгарсом Ринкевичсом. Стороны обсудили военную помощь, совместные оборонные проекты и дальнейшее продвижение Украины к членству в Европейском Союзе.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Владимира Зеленского.

Беседа Зеленского с президентом Латвии

В ходе беседы Зеленский и Ринкевичс обсудили сотрудничество в рамках Drone Deal. Глава Латвии отметил работу украинских специалистов в его стране. По словам украинского лидера, Украина готова и в дальнейшем делиться опытом в сфере обороны и предоставлять партнерам проверенные в условиях войны технологии и оборудование.

"Поблагодарил Латвию за недавнее решение о дополнительном взносе в программу PURL. Это очень важно для нас: каждый взнос означает больше спасенных жизней от российских атак. Рассчитываем также на сотрудничество и реализацию совместных проектов в рамках SAFE", — сказал глава государства.

Кроме того, латвийский президент поздравил Украину с открытием первого переговорного кластера на пути к вступлению в ЕС. Латвия подтвердила свою неизменную позицию относительно необходимости как можно более скорого открытия остальных переговорных кластеров и призвала других партнеров поддержать этот процесс.

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В ходе беседы стороны также скоординировали позиции в преддверии саммита НАТО и предстоящих контактов с международными партнерами.

Как писали Новини.LIVE, 25 июня Зеленский обсудил с фон дер Ляйен вопросы оборонного сотрудничества. По его словам, необходимо максимально работать над укреплением нашей страны и народа.

Также украинский президент продлил санкции против российского ВПК и коллаборантов. Так, ограничения охватывают 67 физических лиц и одно юридическое лицо.