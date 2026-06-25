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Главная Новости дня Оборонное сотрудничество и поставки: беседа Зеленского с фон дер Ляйен

Оборонное сотрудничество и поставки: беседа Зеленского с фон дер Ляйен

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Дата публикации 25 июня 2026 18:14
Зеленский поговорил с фон дер Ляйен: сотрудничество в сфере обороны и устойчивость Украины
Владимир Зеленский и Урсула фон дер Ляйен. Фото: REUTERS/Yves Herman

Украинский лидер Владимир Зеленский в четверг, 25 июня, провел беседу с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, которая в настоящее время находится в Гданьске на международной конференции по вопросам восстановления Украины. В частности, стороны обсудили вопросы сотрудничества и поставок.

Об этом глава государства сообщил в соцсетях, передает Новини.LIVE.

Беседа Зеленского с фон дер Ляйен

"Обсудили оборонное сотрудничество и взаимодействие для поддержки нашей устойчивости и защиты людей от российских атак, в частности поставки для Сил обороны", — рассказал Зеленский.

По его словам, всем очевидно, что именно РФ затягивает войну и игнорирует дипломатические предложения Украины, поэтому необходимо максимально работать над укреплением нашей страны и народа.

Стороны также договорились о дальнейших контактах.

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Пост Зеленского. Фото: скриншот

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на Урсулу фон дер Ляйен, сегодня Украина получает от Европейского Союза 3,2 млрд евро — это первый транш в рамках нового двухлетнего пакета помощи общим объемом 90 млрд евро.

А премьер-министр Эстонии Кристен Михал сообщил, что в 2027 году шестая Конференция по восстановлению Украины состоится в Таллинне. Речь идет о дальнейшем развитии импульса, сформированного в ходе конференции этого года в Гданьске.

Владимир Зеленский Урсула фон дер Ляйен Конференция по вопросам восстановления Украины-2026
Аркадий Пастула - Редактор ленты новостей
Автор:
Аркадий Пастула
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