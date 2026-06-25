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Главная Новости дня ЕС выделяет Украине 90 млрд евро на два года

ЕС выделяет Украине 90 млрд евро на два года

Ua ru
Дата публикации 25 июня 2026 12:33
ЕС выделяет Украине 90 млрд евро на два года: транш поступит уже сегодня
Урсула фон дер Ляйен. Фото: REUTERS/Yves Herman

Сегодня, 25 июня, Украина получает от Евросоюза 3,2 миллиарда евро в качестве первого платежа из нового двухлетнего пакета поддержки на общую сумму 90 миллиардов. Объявляя об этом решении во время Конференции по вопросам восстановления в Гданьске, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен напомнила, что с начала полномасштабной войны общий объем европейской помощи достиг 200 миллиардов евро.

Об этом Урсула фон дер Ляйен сообщила в четверг, 25 июня, передает журналистка Новини.LIVE Галина Остаповец, работающая на Конференции по вопросам восстановления Украины в Гданьске, организованной совместными усилиями Украины и Польши.

Сегодня Украина получит часть средств из 90 млрд евро

В польском Гданьске на Конференции по вопросам восстановления Украины председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен объявила о выделении пакета финансовой помощи. Европейский Союз обязался выделить нашей стране 90 миллиардов евро, которые будут перечислены частями в течение следующих двух лет.

Первые средства из этой макроэкономической программы поступают уже сегодня — речь идет о стартовом транше в размере 3,2 миллиарда евро.

Во время своего выступления глава Еврокомиссии подчеркнула, что с момента полномасштабного российского вторжения страны-члены ЕС уже предоставили около 200 миллиардов евро военной и экономической поддержки.

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«Украина получила первый транш кредита ЕС Ukraine Support Loan в размере 3,2 млрд евро. Средства уже поступили в Государственный бюджет и будут направлены на укрепление нашей обороноспособности и социальной устойчивости. Благодарю Еврокомиссию, лично Урсулу фон дер Ляйен и всех лидеров стран ЕС за это важное решение в поддержку Украины», — добавила Юлия Свириденко.

Урсула фон дер Ляйен высоко оценила успехи ВСУ

Она также сравнила текущую ситуацию на фронте с прошлогодней. По её словам, сегодня прогнозы кардинально изменились благодаря мужеству украинцев.

«Украина уже добилась прогресса на фронте, укрепила свой экономический фундамент и продвинулась на пути в Европу. Появились новые возможности для инвестиций и роста», — отметила Урсула фон дер Ляйен.

Новини.LIVE сообщали, что новый пакет финансовой помощи от ЕС на 90 миллиардов евро, о разблокировании которого Украине сообщили 23 апреля, поможет полностью покрыть дефицит государственного бюджета. Владимир Зеленский подчеркнул, что первые транши поддержки страна получит уже в конце весны, а приоритетами для финансирования станут оборонный сектор и энергетика.

Депутат Леся Забуранна подтвердила, что средства будут разделены на военные и гражданские расходы. Она также отметила, что кредит является репарационным, то есть обязанность его возврата возникнет у Украины только тогда, когда Москва официально выплатит компенсации за нанесенный ущерб. Такая схема позволяет Украине получить необходимое оружие и социальную защиту прямо сейчас, переложив все финансовое бремя фактически на Россию.

Европейский союз Урсула фон дер Ляйен
Анастасия Постоенко - Редактор ленты новостей
Автор:
Анастасия Постоенко
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