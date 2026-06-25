ЄС виділяє Україні 90 млрд євро на два роки: транш надійде вже сьогодні

Урсула фон дер Ляєн. Фото: REUTERS/Yves Herman

Сьогодні, 25 червня, Україна отримує від Євросоюзу 3,2 мільярда євро як перший платіж із нового дворічного пакета підтримки на загальну суму 90 мільярдів. Оголошуючи про це рішення під час Конференції з питань відновлення у Гданську, очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн нагадала, що від початку повномасштабної війни загальний обсяг європейської допомоги сягнув 200 мільярдів євро.

Про це Урсула фон дер Ляєн повідомила у четвер, 25 червня, передає журналістка Новини.LIVE Галина Остаповець, яка працює на Конференції з питань відбудови України у Гданську, організованої спільними зусиллями України та Польщі.

Україні сьогодні надійде частина коштів з 90 млрд євро

У польському Гданську на Конференції з питань відновлення України президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн анонсувала про виділення пакету фінансової допомоги. Європейський Союз зобов'язався виділити нашій державі 90 мільярдів євро, які будуть перераховані частинами протягомнаступних двох років.

Перші гроші з цієї макроекономічної програми надходять уже сьогодні — йдеться про стартовий транш у розмірі 3,2 мільярда євро.

Під час свого виступу очільниця Єврокомісії акцентувала на тому, що з моменту повномасштабного російського вторгнення країни-члени ЄС уже надали близько 200 мільярдів євро військової та економічної підтримки.

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"Україна отримала перший транш позики ЄС Ukraine Support Loan у розмірі 3,2 млрд євро. Кошти вже надійшли до Державного бюджету і будуть спрямовані на посилення нашої обороноздатності та соціальної стійкості. Дякую Єврокомісії, особисто Урсулі фон дер Ляєн та всім лідерам країн ЄС за це важливе рішення для підтримки України", — додала Юлія Свириденко.

Урсула фон дер Ляєн похвалила просування ЗСУ

Вона також порівняла поточну ситуацію на фронті з торішньою.За її словами, сьогодні прогнози кардинально змінилися завдяки мужності українців.

"Україна вже досягла прогресу на фронті, посилила свій економічний фундамент і досягла прогресу на шляху до Європи. Є нові можливості для інвестицій та зростання", — зазначила Урсула фон дер Ляєн.

Новини.LIVE інформували, що новий пакет фінансової допомоги від ЄС на 90 мільярдів євро, про розблокування якого Україну повідомили 23 квітня, допоможе повністю перекрити дефіцит державного бюджету. Володимир Зеленський наголосив, що перші транші підтримки країна побачить уже наприкінці весни, а пріоритетами для фінансування стануть оборонний сектор та енергетика.

Парламентарка Леся Забуранна підтвердила, що кошти розділять на військові та цивільні видатки. Вона також звернула увагу, що кредит є репараційним, тобто обов'язок повернути його виникне в Україні лише тоді, коли Москва офіційно виплатить компенсації за завдані збитки. Така схема дозволяє Україні отримати необхідну зброю та соціальний захист прямо зараз, переклавши весь фінансовий тягар фактично на Росію.