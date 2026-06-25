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Головна Новини дня Оборонна співпраця та постачання: розмова Зеленського з фон дер Ляєн

Оборонна співпраця та постачання: розмова Зеленського з фон дер Ляєн

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Дата публікації: 25 червня 2026 18:14
Зеленський поговорив із фон дер Ляєн: оборонна співпраця стійкість України
Володимир Зеленський та Урсула фон дер Ляєн. Фото: REUTERS/Yves Herman

Український лідер Володимир Зеленський у четвер, 25 червня, провів розмову із президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн, яка наразі перебуває у Гданську на міжнародній Конференції з питань відновлення України. Зокрема, сторони говорили про співпрацю та постачання.

Про це глава держави повідомив у соцмережах, передає Новини.LIVE.

Розмова Зеленського з фон дер Ляєн

"Обговорили оборонне співробітництво та співпрацю для підтримки нашої стійкості й захисту людей від російських атак, зокрема постачання для Сил оборони", — розповів Зеленський.

За його словами, усім очевидно, що саме РФ затягує війну та ігнорує дипломатичні пропозиції України, тому необхідно максимально працювати для зміцнення нашої країни та людей.  

Сторони також домовилися про наступні контакти.

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Допис Зеленського. Фото: скриншот

Як писали Новини.LIVE з посиланням на Урсулу фон дер Ляєн, сьогодні Україна отримує від Європейського Союзу 3,2 млрд євро — це перший транш у межах нового дворічного пакета допомоги загальним обсягом 90 млрд євро.

А премʼєр Естонії Крістен Міхал повідомив, що у 2027 році шоста Конференція з відновлення України відбудеться у Талліні. Йдеться про подальший розвиток імпульсу, який сформовано під час цьогорічної конференції в Гданську.

Володимир Зеленський Урсула фон дер Ляєн Конференція з питань відновлення України-2026
Аркадій Пастула - Редактор стічки новин
Автор:
Аркадій Пастула
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