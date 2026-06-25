Конференція з відновлення України у 2027 році відбудеться в Естонії

Прем'єр-міністр Естонії Крістен Міхал. Фото: REUTERS/Laia Ros

Наступного року шоста Конференція з відновлення України відбудеться в Естонії. Захід пройде у Талліні, де Партнери Києва "розвиватимуть імпульс", отриманий у Гданську цьогоріч.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на прем'єр-міністра Естонії Крістена Міхала.

Естонія прийме наступну Конференцію з відновлення України

"Росія руйнує. Україна відбудовує. Ми допомагаємо Україні робити і те, й інше одночасно: захищати себе зараз і будувати своє майбутнє. Кожна інвестиція в Україну — це інвестиція в безпеку Європи", — сказав Міхал.

Крістен Міхал на Конференції з відновлення України у Гданську. Фото: x.com/KristenMichalPM

Він додав, що 2027 року Естонія вітатиме весь світ на Конференції з відновлення України в Таллінні. За словами прем'єра, тоді партнери Києва "розвиватимуть імпульс", отриманий у Гданську під час URС-2026, й "перетворять зобов'язання на результати".

Як писали Новини.LIVE, сьогодні у Гданську стартувала Конференція з питань відновлення України. Українську делегацію очолила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко. Разом з командою вона вже прибула на захід та розраховує підписати нові енергетичні угоди.

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Незабаром вона анонсувала 160 угод на понад 10 млрд євро. За словами Свириденко, ключовими пріоритетами залишаються безпека, стійкість енергетики, підтримка приватного сектору та залучення інвестицій.

Водночас Фрідріх Мерц оголосив про створення європейського фонду для відбудови України. Його започаткували Німеччина, Польща, Італія та Франція.