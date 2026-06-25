Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка ЧС-2026 Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїДім та городРинок праціСвіт туризмуМодаЄвробаченняКультАвтоРинок нерухомостіШтабТехноШоу-бізнес --СпортГроші ЗСУМентальне здоровяЕкономіка 2024ГороскопFashionФінансистНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиГламурЧС-2026ЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Політика
Промо
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
ЧС-2026
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Наступна Конференція з відновлення України відбудеться в Естонії

Наступна Конференція з відновлення України відбудеться в Естонії

Ua ru
Дата публікації: 25 червня 2026 16:29
Конференція з відновлення України у 2027 році відбудеться в Естонії
Прем'єр-міністр Естонії Крістен Міхал. Фото: REUTERS/Laia Ros

Наступного року шоста Конференція з відновлення України відбудеться в Естонії. Захід пройде у Талліні, де Партнери Києва "розвиватимуть імпульс", отриманий у Гданську цьогоріч.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на прем'єр-міністра Естонії Крістена Міхала. 

Естонія прийме наступну Конференцію з відновлення України

"Росія руйнує. Україна відбудовує. Ми допомагаємо Україні робити і те, й інше одночасно: захищати себе зараз і будувати своє майбутнє. Кожна інвестиція в Україну — це інвестиція в безпеку Європи", — сказав Міхал.

null
Крістен Міхал на Конференції з відновлення України у Гданську. Фото: x.com/KristenMichalPM

Він додав, що 2027 року Естонія вітатиме весь світ на Конференції з відновлення України в Таллінні. За словами прем'єра, тоді партнери Києва "розвиватимуть імпульс", отриманий у Гданську під час URС-2026, й "перетворять зобов'язання на результати".

Як писали Новини.LIVE, сьогодні у Гданську стартувала Конференція з питань відновлення України. Українську делегацію очолила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко. Разом з командою вона вже прибула на захід та розраховує підписати нові енергетичні угоди.

Читайте також:

Незабаром вона анонсувала 160 угод на понад 10 млрд євро. За словами Свириденко, ключовими пріоритетами залишаються безпека, стійкість енергетики, підтримка приватного сектору та залучення інвестицій. 

Водночас Фрідріх Мерц оголосив про створення європейського фонду для відбудови України. Його започаткували Німеччина, Польща, Італія та Франція. 

Естонія війна в Україні Конференція з питань відновлення України-2026
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації